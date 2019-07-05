Происшествия

Стало известно, как нашли кассиршу, укравшую 20 млн рублей из банкаРоссийская газета 06:00

Отец кассирши из Салавата, которая 27 мая похитила из банка, где работала, более 20 миллионов рублей, опроверг слухи о том, кто выдал его дочь полиции.
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с чего всё началось

Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу из Башкирии выдали собственные дети

Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, похитившую более 20 миллионов рублей и пустившуюся в бега вместе с семьей, выдали собственные дети. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru03:40

Подробнее о событии

Стали известны новые подробности поимки кассирши из Башкортостана

БИЗНЕС Online08:12

Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу из Башкирии выдали собственные дети

Lenta.ru03:40

Сбежавшую с миллионами кассиршу вычислили по сим-карте

Газета.Ru08:35

Стало известно, кто навел полицейских на скрывавшуюся в Казани Луизу Хайруллину

Вечерняя Казань04:49

Кассира банка, сбежавшую с 20 млн рублей, выдали ее дети

ProKazan.ru04:41

Похитившую 23 млн рублей семью из Башкирии нашли после звонка дедушке - СМИ

Inkazan04:19

Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу

РИА Новости07:37
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Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Обновлено в 05:31
Происшествия

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Футбол

«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»

Обновлено в 07:40
Общество

Минсельхоз хочет контролировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства России предлагает взять на себя полномочия по разработке государственной политики регулированию рынка диких грибов и ягод.
Обновлено 03 июля в 17:52
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод

Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся

Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена) уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой с кляпом во рту

Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.
Обновлено в 05:47
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Космос

До шести пусков проведут с космодрома Восточный в 2020 году

Около шести пусков ракет будут проведены с космодрома Восточный в следующем году.
Обновлено в 07:36
Общество

Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок

«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Финансы

ЦБ: через четыре года доля безналичных платежей достигнет 80%

Банк России рассчитывает, что доля безналичных платежей в России через четыре года достигнет 80%.
Обновлено в 05:32
Здоровье

Получить водительскую справку будет сложнее

Эксперты предполагают, что с новыми анализами стоимость справки превысит среднюю стоимость полиса ОСАГО по стране.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.
Обновлено в 07:58
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД

Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 06:32
Политика

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс

«5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:04
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика

Захарова иронично отреагировала на заявление главы МИД Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании по вопросу санкций против Пекина.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Футбол

«Спартак» подтвердил трансфер Зе Луиша в «Порту»

Обновлено 02 июля в 09:25
Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Общество

Телефоны в школах хотят запретить

В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56
Хоккей

Форвард «Динамо» Алексеев броском шайбы открыл три бутылки воды

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев принял участие в Bottle Cap Challenge. Он открыл три бутылки воды броском шайбы.
Обновлено в 09:22
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Политика

Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе

В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Политика

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке

В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Участника банды Басаева осудили на 19 лет

Обновлено в 09:08
Авто

В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace

Японский автопроизводитель Toyota начинает продажи на российском рынке микроавтобуса Hiace нового поколения.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
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