Происшествия
Стало известно, как нашли кассиршу, укравшую 20 млн рублей из банкаРоссийская газета 06:00
Отец кассирши из Салавата, которая 27 мая похитила из банка, где работала, более 20 миллионов рублей, опроверг слухи о том, кто выдал его дочь полиции.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, похитившую более 20 миллионов рублей и пустившуюся в бега вместе с семьей, выдали собственные дети. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.Lenta.ru03:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Футбол
«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»
Обновлено в 07:40
Общество
Минсельхоз хочет контролировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства России предлагает взять на себя полномочия по разработке государственной политики регулированию рынка диких грибов и ягод.
Обновлено 03 июля в 17:52
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена) уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой с кляпом во рту
Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.
Обновлено в 05:47
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Космос
До шести пусков проведут с космодрома Восточный в 2020 году
Около шести пусков ракет будут проведены с космодрома Восточный в следующем году.
Обновлено в 07:36
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Финансы
ЦБ: через четыре года доля безналичных платежей достигнет 80%
Банк России рассчитывает, что доля безналичных платежей в России через четыре года достигнет 80%.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Получить водительскую справку будет сложнее
Эксперты предполагают, что с новыми анализами стоимость справки превысит среднюю стоимость полиса ОСАГО по стране.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.
Обновлено в 07:58
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД
Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс
«5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:04
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявление главы МИД Великобритании
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании по вопросу санкций против Пекина.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Футбол
«Спартак» подтвердил трансфер Зе Луиша в «Порту»
Обновлено 02 июля в 09:25
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Общество
Телефоны в школах хотят запретить
В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56
Хоккей
Форвард «Динамо» Алексеев броском шайбы открыл три бутылки воды
Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев принял участие в Bottle Cap Challenge. Он открыл три бутылки воды броском шайбы.
Обновлено в 09:22
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Политика
Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе
В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Политика
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке
В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Обновлено в 09:08
Авто
В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace
Японский автопроизводитель Toyota начинает продажи на российском рынке микроавтобуса Hiace нового поколения.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47