Экономика
Стало известно, как могут вырасти зарплаты россиян в 2019 годуРИА Новости 22:02
В 2019 году реальная заработная плата россиян вырастет не менее чем на четыре процента, сообщила "Российская газета" со ссылкой на прогноз экспертов Финансового университета при правительстве.
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В этом году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на четыре процента, а при оптимистическом сценарии - на семь процентов. В 2020 году рост реальной заработной платы продолжится.Российская газета20:30
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