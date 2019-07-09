Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходкуИзвестия 17:09
Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
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с чего всё началось
Мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который оскорбил Владимира Путина, была шокирована последующими событиями. Об этом нам рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.Московский Комсомолец09:58
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