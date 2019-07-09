Политика

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходкуИзвестия 17:09

Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
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с чего всё началось

Мама Габуния в шоке от происходящего вокруг сына

Мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который оскорбил Владимира Путина, была шокирована последующими событиями. Об этом нам рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.
Московский Комсомолец09:58

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СМИ: мать оскорбившего Путина ведущего удивлена скандалом

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Мама Габуния в шоке от происходящего вокруг сына

Московский Комсомолец09:58
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Политика

Ведущего канала «Рустави 2» отстранили от работы за оскорбление Путина

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Издание THR поделилось эксклюзивной информацией об экранизации Mortal Kombat: в фильме появится Саб-Зиро, а сыграет его Джо Таслим - индонезийкий актёр и дзюдоист, наиболее известный по роли сержанта Джако в «Рейде» и появлению в «Форсаже 6».
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Сегодня на Валааме прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился в видеообращении к своему российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры в формате Украина — Россия — США — Великобритания — Германия — Франция.
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В Сети показали благодарственную открытку от Меган Маркл и принца Гарри

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У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
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Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
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Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели.
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