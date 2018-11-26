В Каспийске из-за долгов клуба футболистам махачкалинского «Анжи» отказали в проведении тренировки на стадионе «Анжи-арена». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главного тренера команды Магомеда Адиева.

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Стало известно из-за чего не допустили «Анжи» на «Анжи-арену»

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