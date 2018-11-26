Футбол

Стало известно из-за чего не допустили «Анжи» на «Анжи-арену»
Лезги газет
14:30

В Каспийске из-за долгов клуба футболистам махачкалинского «Анжи» отказали в проведении тренировки на стадионе «Анжи-арена». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главного тренера команды Магомеда Адиева.
Лезги газет14:30

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Футболисты «Анжи» во вторник возобновят тренировки на домашнем стадионе

ТАСС11:16

«Анжи» не пускают на домашний стадион за просрочку арендной платы

Советский спорт08:19

Адиев: «Анжи» движется к банкротству. Видимо, после зимы будем играть молодёжью

Чемпионат09:13

Вратарь «Анжи»: «Команде объявили выходной»

Матч ТВ09:08

«Анжи» погасил задолженность перед «Анжи Ареной» за тренировки и стирку

Спорт-Экспресс10:50

Адиев: «Думаешь, что в „Анжи“ хуже некуда, но становится еще хуже»

Sport24.ru08:48

«Анжи» не пустили тренироваться на «Анжи-Арену» из-за долга по аренде стадиона

Sports.ru07:29
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Футбол

ЦСКА завершил подготовку к матчу с «Викторией»

Московский ЦСКА завершил подготовку к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».
Обновлено в 13:19
Футбол

Игроку «Спартака» предстоит перенести операцию на колене

Полузащитнику московского "Спартака" Роману Зобнину потребуется операция на колене в связи с травмой, полученной в матче 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 14:58
Футбол

Венгер может стать главным тренером «Баварии» до конца года

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может занять место у руля мюнхенской "Баварии" до конца года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:46
Футбол

Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе перед матчем с «Ливерпулем»

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе занимаются в общей группе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 14:38
Футбол

Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов

Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:46
Футбол

Солари: «„Реал“ всегда возвращается»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал предстоящий матч с "Ромой" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:50
Футбол

Пике оштрафован за вождение с недействительным удостоверением

Жерар Пике был остановлен полицией Испании в августе и оштрафован за вождение с недействительным удостоверением.
Обновлено в 13:41
Футбол

Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 10:15
Футбол

«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире

Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 14:15
Футбол

Линделеф пропустил тренировку МЮ перед матчем с «Янг Бойз»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф пропустил сегодняшнюю тренировку команды в преддверии матча с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 14:58
Футбол

На «Первую пятерку» претендуют четыре футболиста

Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию "Первая пятерка", вручаемую лучшему молодому футболисту года в Премьер-лиге.
Обновлено в 14:42
Футбол

Луис Суарес пропустит две недели из-за проблем с коленом

Голкипер Яспер Силлессен пропустит две-три недели из-за травмы правой ноги, полученной на разминке перед матчем с «Атлетико».
Обновлено в 13:54
Футбол

Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году

Клубы российской Премьер-лиги потратили 184,2 миллиона евро на приобретение новых футболистов в течение 2017 года, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC [PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита].
Обновлено в 06:29
Футбол

Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании»

Обновлено в 12:36
Футбол

«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»

По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 13:45
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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