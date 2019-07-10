Футбол
Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКАГазета.Ru 04:36
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ". Белорусский специалист считает осетинского вратаря лучшей заменой бессменному лидеру "армейцев" Игорю Акинфееву на случай форс-мажора.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Общество
В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной
На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Космос
Концерн «Техмаш» ищет страховщика для сотрудников
Концерн "Техмаш" специализируется в области разработки и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе
По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus
Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено 08 июля в 04:30
Общество
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Политика
Украинцы рассказали, чего ждут от президентства Зеленского
Жители Украины рассказали о своих ожиданиях от первых ста дней президентства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:46
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Новое видео певицы Нюши оказалось очень сексуальным
Певица Нюша опубликовала в своем Instagram небольшое видео, и это не новый клип артистки.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду
Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями.
Обновлено в 04:41
Политика
В Тбилиси проходят акции протеста
В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено 08 июля в 15:38
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Наука
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Барнауле загорелся строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Футбол
Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин
Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, почему приехал на встречу с болельщиками клуба.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Путин вступился за птиц и червей, страдающих от возобновляемой энергетики
Энергетика на возобновляемых источниках (ВИЭ) оказывает негативное влияние на дикую природу – от ветряков гибнут птицы, а черви вылезают из земли, сообщил президент России Владимир Путин на II Глобальном саммите по производству и индустриализации.
Обновлено вчера в 17:08
Наука
Ученые назвали новый способ эффективного похудения
Обновлено в 04:26
Экономика
Forbes назвал богатейших чиновников и депутатов России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых российских чиновников и депутатов.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37