Футбол

Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКАГазета.Ru 04:36

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ". Белорусский специалист считает осетинского вратаря лучшей заменой бессменному лидеру "армейцев" Игорю Акинфееву на случай форс-мажора.
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Джанаев может подписать контракт с ЦСКА

Metaratings04:37

Приглашение Джанаева в ЦСКА – инициатива Гончаренко

Sports.ru04:39

СМИ: С инициативой подписать Джанаева выступил Гончаренко

Матч ТВ03:53

Приглашение Джанаева в ЦСКА – инициатива Гончаренко

Спорт-Экспресс03:30

Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА

Газета.Ru04:36

Джанаев может сегодня подписать контракт с ЦСКА на один год

Чемпионат02:46

«Сочи» приглашает вратаря Джанаева

Вести.Ruвчера в 11:36
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Общество

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Космос

Концерн «Техмаш» ищет страховщика для сотрудников

Концерн "Техмаш" специализируется в области разработки и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил.
Обновлено вчера в 09:30
Культура

В Ржевском районе пройдёт традиционный праздник «День русской деревни»

Обновлено в 04:43
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова

Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Авто

В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus

Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено 08 июля в 04:30
Общество

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Политика

Украинцы рассказали, чего ждут от президентства Зеленского

Жители Украины рассказали о своих ожиданиях от первых ста дней президентства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:46
Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Новое видео певицы Нюши оказалось очень сексуальным

Певица Нюша опубликовала в своем Instagram небольшое видео, и это не новый клип артистки.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей

Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

Обновлено вчера в 22:37
Политика

Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду

Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями.
Обновлено в 04:41
Политика

В Тбилиси проходят акции протеста

В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено 08 июля в 15:38
Армия и оружие

«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Политика

В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина

Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Политика

Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Наука

Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Барнауле загорелся строительный супермаркет

Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Саратовском детском лагере произошло массовое пищевое отравление

Обновлено в 05:01
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Футбол

Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин

Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, почему приехал на встречу с болельщиками клуба.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Путин вступился за птиц и червей, страдающих от возобновляемой энергетики

Энергетика на возобновляемых источниках (ВИЭ) оказывает негативное влияние на дикую природу – от ветряков гибнут птицы, а черви вылезают из земли, сообщил президент России Владимир Путин на II Глобальном саммите по производству и индустриализации.
Обновлено вчера в 17:08
Наука

Ученые назвали новый способ эффективного похудения

Обновлено в 04:26
Экономика

Forbes назвал богатейших чиновников и депутатов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых российских чиновников и депутатов.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
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