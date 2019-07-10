Футбол
Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКАГазета.Ru 04:36
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ". Белорусский специалист считает осетинского вратаря лучшей заменой бессменному лидеру "армейцев" Игорю Акинфееву на случай форс-мажора.
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Футбол
Тарасов поблагодарил «Локомотив», несмотря на угрозу судом
Обновлено в 04:14
Экономика
Forbes составил список самых богатых чиновников и депутатов России
Журнал Forbes составил рейтинг "Власть и деньги -2019" о доходах госслужащих и депутатов.
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Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год
Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.
Обновлено в 04:34
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
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Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport
Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
Обновлено в 05:18
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Политика
Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Учёные из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей в 1989 году советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины
Опрос проводился среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населённых пунктах Украины, с 25 июня по 7 июля.
Обновлено в 03:22
Хоккей
Сборной России по хоккею сменили главного тренера
Сборную России и петербургский хоккейный клуб СКА возглавил 47-летний Алексей Кудашов. Он сменил Илью Воробьева, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
«СКА-Хабаровск» подписал контракт с Асани
«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с македонским футболистом албанского происхождения Джелилом Асани, выступающим на позиции левого защитника.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Общество
Штрафы за отсутствие техосмотра увеличат до двух тысяч рублей
За проведение осмотра автомобиля без аккредитации должностных лиц ожидает штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
Адаптированные Су-57 смогут базироваться на новом российском авианосце
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 смогут базироваться на новом авианосце при условии их адаптации к кораблю.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Наука
В Роскосмосе представили беспилотный трактор
Обновлено в 05:05
Экономика
Аналитики: США грозит скорый дефолт
В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.
Обновлено 08 июля в 23:58
Происшествия
Большая часть Еревана осталась без электричества
Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.
Обновлено в 05:42
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Хмельницкая объяснила дружбу с новой избранницей Кеосаяна
Еще в июне экс-супруг актрисы в компании своей нынешней избранницы Маргариты Симоньян побывал в гостях у Алены, поздравив дочь Ксюшу с днем рождения.
Обновлено в 06:25
Музыка
Пригожин назвал глупостью решение Украины по детскому «Евровидению»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал решение украинского вещателя запретить участвовать в «Евровидении» детям, приезжавшим на концерты в Россию, глупостью.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики смартфона Samsung Galaxy A50s
Обновлено вчера в 07:20
Здоровье
Первые корпуса клиники в Коммунарке возведут уже в этом году
Первые корпуса одной из самых больших в стране больниц откроют в Коммунарке до конца года.
Обновлено в 06:30