Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»Спорт день за днем 13:40

В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте. По данным источника, 49-летний итальянец уже принял предложение возглавить миланский клуб.

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Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»

Спорт день за днем

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