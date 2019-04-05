Футбол
Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»Спорт день за днем 13:40
В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте. По данным источника, 49-летний итальянец уже принял предложение возглавить миланский клуб.
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Происшествия
Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео
Обновлено в 12:45
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась в Сети навеянными чувствами
Обновлено в 00:56
Технологии
Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США
Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома
Обновлено в 10:17
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничивали прием пятитысячных купюр
Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничивали прием купюр номиналом 5 тыс. руб. в нескольких своих банкоматах, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Гаджеты
Опубликованы новые рендеры смартфона Xiaomi Pocophone F2
Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон Pocophone F2.
Обновлено в 12:01
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенстве
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского
Обновлено в 12:14
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Футбол
Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Михаил Боярский трогательно поблагодарил жену за воспитание их детей
Михаил Боярский очень благодарен за это супруге. Причем актер старался помогать Ларисе воспитывать детей.
Обновлено в 06:32
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Гаджеты
Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы
Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков
Как уточнили ТАСС в генеральной прокуратуре республики, на высшую меру наказания - смертную казнь в Абхазии с 1993 года введен мораторий.
Обновлено в 10:57
Технологии
«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей
Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:12
Здоровье
Минздрав определит перечень платных и бесплатных услуг в поликлиниках
В ведомстве определят, какие услуги будут оказывать бесплатно, по полису ОМС, а за какие необходимо будет внести оплату.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом
Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
Обновлено в 11:51
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Политика
Ушаков прокомментировал отстранение с поста мэра Риги
Нил Ушаков назвал отстранение его от должности мэра Риги противоправным решением. Он пообещал оспорить его в суде.
Обновлено в 03:43
Политика
Трамп снова проигнорирует ужин с журналистами в Белом доме
Президент США Дональд Трамп собирается в третий раз подряд проигнорировать традиционный ужин с корреспондентами Белого дома.
Обновлено в 14:48