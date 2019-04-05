Футбол

Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»Спорт день за днем 13:40

В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте. По данным источника, 49-летний итальянец уже принял предложение возглавить миланский клуб.
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СМИ: Конте в следующем сезоне возглавит «Интер»

Спорт-Экспресс13:03

Источник: Конте согласился возглавить «Интер» и одобрил продажу Икарди

Чемпионат12:59

Итальянские СМИ: «Конте согласился возглавить „Интер“»

Sport.ru13:28

Конте готов возглавить «Интер» и попрощаться с Икарди

Евро-футбол.ру12:03

Конте готов возглавить «Интер». Антонио уже одобрил продажу клубом Икарди

Sport24.ru11:43

Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»

Спорт день за днем13:40

СМИ: Конте возглавит «Интер» по окончании сезона, он уже потребовал продать Икарди

Советский спорт12:16
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Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео

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Обновлено вчера в 22:38
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Обновлено в 12:42
Происшествия

В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома

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Политика

Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Гаджеты

Опубликованы новые рендеры смартфона Xiaomi Pocophone F2

Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон Pocophone F2.
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Украинский катер принял участие в учениях НАТО в Черном море

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Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенстве

Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского

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Политика

Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
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Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

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Михаил Боярский очень благодарен за это супруге. Причем актер старался помогать Ларисе воспитывать детей.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Армия фельдмаршала Хафтара захватила аэропорт в Триполи

Обновлено в 14:48
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

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Обновлено 03 апреля в 11:11
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Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9

Обновлено вчера в 12:17
Политика

Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков

Как уточнили ТАСС в генеральной прокуратуре республики, на высшую меру наказания - смертную казнь в Абхазии с 1993 года введен мораторий.
Обновлено в 10:57
Технологии

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Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:12
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Минздрав определит перечень платных и бесплатных услуг в поликлиниках

В ведомстве определят, какие услуги будут оказывать бесплатно, по полису ОМС, а за какие необходимо будет внести оплату.
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Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
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