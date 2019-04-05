Футбол
Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»Спорт день за днем 13:40
В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте. По данным источника, 49-летний итальянец уже принял предложение возглавить миланский клуб.
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Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Общество
На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.
Обновлено в 13:58
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии
Олимпийская сборная России одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче, передает ТАСС.
Обновлено в 15:28
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Испании 35 человек пострадали в массовом ДТП
Обновлено в 15:22
Авто
Евросоюз обвинил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре
Антимонопольный регулятор Евросоюза обвинил компанию BMW и концерны Daimler и Volkswagen в сговоре с целью задержать или блокировать внедрение технологии очистки выхлопных газов.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 14:31
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март
Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
Обновлено в 15:17
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Технологии
Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США
Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.
Обновлено в 12:42
Авто
В России открыт приём заказов на Tesla Model Y
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Игорь Николаев отсчитывает время до юбилея Аллы Пугачевой
Первой в рамках «обратного отсчета» времени до юбилея звезды композитор представил песню «Императрица», исполнив хит Ирины Аллегровой самостоятельно.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
"Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию", - — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:53
Политика
Минфин США сообщил о введении новых санкций против Венесуэлы
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
Обновлено в 16:07
Политика
Зеленский опубликовал результаты анализов на наркотики
В крови кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не обнаружили следов наркотиков.
Обновлено в 10:32
Политика
Путин оценил картошку, которую ему подарил Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено в 15:34
Футбол
Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть
Обновлено в 12:06
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено в 12:31
Политика
Трамп в третий раз пропустит «скучный» ужин Ассоциации корреспондентов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать 27 апреля на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
Обновлено в 14:34
Экономика
Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России
Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Политика
Тимошенко возмутилась «хамством» Зеленского
Обновлено в 10:38