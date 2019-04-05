Футбол

Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»Спорт день за днем 13:40

В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте. По данным источника, 49-летний итальянец уже принял предложение возглавить миланский клуб.
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Источник: Конте согласился возглавить «Интер» и одобрил продажу Икарди

Чемпионат12:59

СМИ: Конте летом возглавит «Интер» и одобрил продажу Икарди в другой клуб

РИА Новости14:05

СМИ: Конте в следующем сезоне возглавит «Интер»

Спорт-Экспресс13:03

СМИ: Конте станет главным тренером «Интера»

Матч ТВ16:00

СМИ: Конте возглавит «Интер» по окончании сезона, он уже потребовал продать Икарди

Советский спорт12:16

Конте готов возглавить «Интер». Антонио уже одобрил продажу клубом Икарди

Sport24.ru11:43

Итальянские СМИ: «Конте согласился возглавить „Интер“»

Sport.ru13:28
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Япония отправила истребителей на перехват российского Ил-38

Обновлено в 15:30
Общество

На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.
Обновлено в 13:58
Культура

Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира

Обновлено вчера в 00:30
Хоккей

Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии

Олимпийская сборная России одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче, передает ТАСС.
Обновлено в 15:28
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Политика

Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В Испании 35 человек пострадали в массовом ДТП

Обновлено в 15:22
Авто

Евросоюз обвинил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре

Антимонопольный регулятор Евросоюза обвинил компанию BMW и концерны Daimler и Volkswagen в сговоре с целью задержать или блокировать внедрение технологии очистки выхлопных газов.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено в 14:31
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Гаджеты

Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март

Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
Обновлено в 15:17
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Технологии

Сети 5G запущены в Южной Корее и двух городах США

Сети стандарта связи 5G двух операторов в Южной Корее и компании Verizon в двух городах США запущены в коммерческую эксплуатацию в первую неделю апреля.
Обновлено в 12:42
Авто

В России открыт приём заказов на Tesla Model Y

Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Игорь Николаев отсчитывает время до юбилея Аллы Пугачевой

Первой в рамках «обратного отсчета» времени до юбилея звезды композитор представил песню «Императрица», исполнив хит Ирины Аллегровой самостоятельно.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

"Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию", - — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:53
Политика

Минфин США сообщил о введении новых санкций против Венесуэлы

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
Обновлено в 16:07
Политика

Зеленский опубликовал результаты анализов на наркотики

В крови кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не обнаружили следов наркотиков.
Обновлено в 10:32
Политика

Путин оценил картошку, которую ему подарил Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено в 15:34
Футбол

Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

Обновлено в 12:06
Происшествия

У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

Обновлено в 12:31
Политика

Трамп в третий раз пропустит «скучный» ужин Ассоциации корреспондентов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать 27 апреля на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
Обновлено в 14:34
Экономика

Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России

Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Политика

Тимошенко возмутилась «хамством» Зеленского

Обновлено в 10:38
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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