Общество

Стало известно имя «Мисс мира-2018»
Газета.Ru
14:14

На острове Хайнань в Китае прошел конкурс "Мисс мира-2018". Корону завоевала представительница из Мексики, 26-летняя Ванесса Понкэ де Леон. Известно, что новая королева красоты получила диплом MBA и сейчас состоит в Совете директоров реабилитационного центра для женщин.
Газета.Ru14:14

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Титул «Мисс мира — 2018» завоевала представительница Мексики

Известия14:38

Стало известно имя «Мисс мира-2018»

Газета.Ru14:14

«Мисс мира-2018» стала мексиканка Ванесса Понсе

Коммерсантъ10:03

Мисс мира — 2018 стала представительница Мексики

РИА Новости09:50

Очаровательная мексиканка завоевала титул «Мисс Мира-2018»

Московский Комсомолец09:32

Представительница Мексики завоевала титул «Мисс мира - 2018»

ТАСС09:04

«Мисс Мира» 2018 года стала представительница Мексики

Говорит Москва09:56

Наша Мария Василевич стала самой красивой девушкой Европы

КП - Беларусь12:55
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Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Обновлено в 14:41
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Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река».
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В России впервые узаконят право человека на обезболивание

Право россиян на обезболивание впервые прописали в проекте закона о паллиативной помощи.
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В Москве планируют отремонтировать конноспортивный комплекс «Битца»

В Москве рассказали о планах отремонтировать конноспортивный комплекс «Битца», сообщает kp.ru.
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Путешествия

Туроператоры назвали самые новогодние города России и мира

Среди зарубежных городов с самой новогодней атмосферой глава АТОР отметила Прагу, Рим, Париж, Загреб, а также финский город Рованиеми, расположенный совсем рядом с официальной резиденцией Санта-Клауса.
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В ФАС рассказали об ухищрениях продавцов в преддверии Нового года

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Обновлено в 14:21
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Кокорину и Мамаеву разрешат настрогать оливье к Новому году

Находящимся в московском СИЗО футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву разрешат приготовить салат оливье к новогоднему столу.
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Транспорт

Митрополит Иларион раскритиковал запрет икон в такси

Председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион (Алфеев) призвал отменить запрет на размещение икон в салонах автомобилей.
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Общество

В Госдуме согласились со словами Садовничего об ущербности ЕГЭ

По словам парламентария, большинство детей в старшей школе не получает среднее общее образование, а занимаются подготовкой и "натаскиванием" только по тем предметам, по которым собираются сдавать ЕГЭ.
Обновлено в 13:46
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Жорес Алферов постепенно возвращается к работе, оставаясь в больнице

Академик, нобелевский лауреат, ректор Академического университета Жорес Алферов, ранее госпитализированный в связи с гипертонической болезнью, по-прежнему находится в больнице, но постепенно возвращается к делам, связанным с жизнью вуза.
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На премию правительства Москвы в области экологии заявили 97 проектов

Порядка ста конкурсантов претендуют на премию правительства Москвы в области экологии и благоустройства, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
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