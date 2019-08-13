«Мисс Екатеринбург — 2019» стала 22-летняя Виктория Вершинина. Об этом сообщают городские СМИ. Это не первая победа Вершининой в конкурсах красоты.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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