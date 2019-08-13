Общество
Стало известно имя «Мисс Екатеринбург — 2019»REGNUM вчера в 19:06
«Мисс Екатеринбург — 2019» стала 22-летняя Виктория Вершинина. Об этом сообщают городские СМИ. Это не первая победа Вершининой в конкурсах красоты.
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Была в Мексике, училась в Питере, работала в США: разглядываем фото новой мисс Екатеринбург
Екатеринбург Онлайнвчера в 20:33
Битва за корону. Финал. Имя новой «Мисс Екатеринбург» станет известно уже через два дня
Студия-4114 августа в 09:57
Стало известно, кто получил титул «Мисс Екатеринбург - 2019» и звание самой красивой девушки города
Наша Газета (г. Екатеринбург)вчера в 13:03
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено вчера в 03:12
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
В России в 2018 году пять 17-летних матерей родили по пятому ребёнку
Обновлено вчера в 00:20
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено вчера в 21:14
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Интернет
Instagram позволит пользователям сообщать о фейках
Соцсеть Instagram запускает функцию, которая позволит пользователям сообщать о сомнительном контенте, после чего специалисты будут анализировать указанные данные на достоверность.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Более 25 тыс. жителей Донбасса получили российские паспорта
"На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тысяч человек", - сказала Казакова, отметив, что количество желающих получить российское гражданство растет.
Обновлено вчера в 07:12
Кино
Дни якутского кино пройдут на Восточном экономическом форуме
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:16
Интернет
«Одноклассники» запустили сервис поиска друзей по фото
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 01:38
Футбол
Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье
В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей
По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:55
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
СМИ: кабмин Украины через суд требует взыскать с «Укрнафты» $59,4 млн
Кабинет министров Украины обратился в суд с требованием о взыскании с украинской компании "Укрнафта" $59,4 млн.
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
Экс-наставник «ПСЖ» стал главным тренером сборной Марокко
Босниец Вахид Халилходжич назначен на пост главного тренера сборной Марокко по футболу, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Аксенов назвал истинных инициаторов водной блокады Крыма
Водная блокада Крыма – часть антироссийской стратегии Запада, а ключевые решения принимаются новыми украинскими властями, полностью зависящими от позиции западных стран, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Обновлено 14 августа в 06:05
Авто
В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
Под отзывную кампанию попадут 1,5 тысячи Lada 4x4, реализованных в Германии в 2017–2018 годах.
Обновлено вчера в 23:35