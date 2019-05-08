Стало известно число живых участников Великой Отечественной войныРоссийская газета 14:35

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.

Политика Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

Общество Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Политика Глава МИД Британии призвал осудить Россию за поддержку Мадуро Глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями России в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.

Происшествия Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.

Экономика Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 года План утвержден для реализации майского указа президента Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, документ опубликован на сайте кабмина.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Футбол «Барселона» собралась уволить Вальверде Эрнесто Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны».

Происшествия В Шереметьево снова эвакуировали пассажиров SSJ-100 «Аэрофлота» В московском аэропорту Шереметьево из-за запаха гари эвакуировали пассажиров самолета SSJ-100, который принадлежит компании «Аэрофлот».

Происшествия На Красной площади найден мертвый полицейский На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.

Политика Трамп ввел новые санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.

Футбол ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.

Футбол Аякс — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв) Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.

Кино Сильвестр Сталлоне приедет в Канны представить «Рембо 5» Специальный показ эксклюзивных отрывков из нового "Рэмбо" с участием Сильвестра Сталлоне состоится в Каннском Дворце фестивалей 24 мая в 22: 30, причем это будет не обычное мероприятие.

Экономика Госорганы смогут хранить данные только в российских системах Минпромторг предложил запретить государственным и муниципальным органам закупать системы хранения данных (СХД) иностранного происхождения.

Политика Порошенко согласился прийти на допрос Президент Украины Петр Порошенко согласился явиться в Генеральную прокуратуру (ГПУ), чтобы дать показания по делу о гибели людей на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

Общество Писательница Чижова обвиняет Сталина в блокаде Ленинграда Сталин помогал Гитлеру в уничтожении Ленинграда во время блокады.

Общество Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019 Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.

Футбол Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.

Общество Доходы Собянина за год выросли на миллион рублей Мэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 миллиона рублей, что более чем на 1 миллион рублей выше уровня предыдущего года, следует из данных о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.

Политика В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2» Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».