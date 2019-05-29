Армия и оружие
Стало известно число заказанных истребителей Су-35СLenta.ru 01:04
По словам политика, в текущем году ВКС получат несколько машин раньше срока. Криворучко добавил, что предприятие-производитель данных истребителей Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) работает над модернизацией Су-35С с учетом опыта использования авиации в Сирии.
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«В фарше торговых марок "Мясницкий ряд" (Московская область) и "Мясновъ" (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) – патогенный для человека вид бактерий, вызывает у людей пищевое заболевание – листериоз», – сообщают эксперты.
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Армия и оружие
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Китайский портал Sohu назвал "чудом технологической мысли" проект российского двухкорпусного авианосца, сообщает ФАН.
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