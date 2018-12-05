Футбол

Стало известно будущее Ерёменко в «Спартаке»
RT на русском
вчера в 14:31

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что нуждается в услугах полузащитника команды Романа Ерёменко.
RT на русскомвчера в 14:31

Подробнее о событии

Олег Кононов — о возможном уходе Еременко: «Мне сейчас нужны все футболисты»

Матч ТВвчера в 15:49

Кононов о возможном уходе Еременко: сейчас мне нужны все игроки

РИА Новостивчера в 15:19

Кононов отреагировал на слухи об уходе Еременко из «Спартака»

Soccer.ruвчера в 14:50

Олег Кононов: «Еременко? Все футболисты „Спартака“ мне нужны»

Спорт-Экспрессвчера в 14:32

Стало известно будущее Ерёменко в «Спартаке»

RT на русскомвчера в 14:31

Кононов: нужен ли мне Ерёменко? Сейчас мне нужны все игроки «Спартака»!

Чемпионатвчера в 14:06

Кононов ответил на вопрос о возможном уходе Еременко из «Спартака»

Sport24.ruвчера в 14:20
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Футбол

Матч «Монако» – «Ницца» перенесён из-за акций протеста во Франции

Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
Обновлено в 07:08
Футбол

Спартак — Урал 1:1

Обновлено в 05:50
Футбол

Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем премии лучшему молодому игроку отечественной Премьер-лиги.
Обновлено в 07:08
Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Обновлено в 04:22
Футбол

Кононов: «У „Спартака“ есть три равноценных вратаря»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ничьей в кубковом матче против "Урала" (1:1) ответил на вопрос о том, кто будет первым номером "красно-белых".
Обновлено в 07:10
Футбол

Умер бывший футболист сборной СССР Александр Минаев

Ветеран московского «Динамо» Александр Минаев скончался после болезни на 65-м году жизни, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено в 07:09
Футбол

Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе

Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 07:09
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ мог вырвать победу, у нас было много моментов»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (2:2).
Обновлено в 05:39
Футбол

Малком получил травму и выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Барселоны» Малком получил травму в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (4:1). Бразильский футболист вышел в стартовом составе и отметился голом в конце первого тайма.
Обновлено в 05:54
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Пеле объяснил, почему считает себя лучше Месси

Обновлено в 06:55
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Суботич получил серьезную травму головы и был госпитализирован

Обновлено в 04:05
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Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»

Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
Обновлено в 06:57
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Симеоне провел 400-й матч у руля «Атлетико»

"Атлетико" в среду разгромил каталонский клуб "Сант Андреу" (4:0) в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании.
Обновлено в 05:17
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Азар согласовал контракт с «Реалом»

Обновлено в 05:20
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Семак и футболисты «Зенита» обратились к Кокорину и Мамаеву

Игроки и главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратились со словами поддержки к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые по решению Тверского суда Москвы останутся в СИЗО до 8 февраля.
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Финский футболист русского происхождения, атакующий полузащитник московского «Спартака». Выступал в сборной Финляндии.
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