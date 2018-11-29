Кино
Сильвестр Сталлоне попрощался с ролью Рокки Бальбоа
Сильвестр Сталлоне попрощался с ролью Рокки БальбоаИнфорос04:26
На своей странице в Instagram 29 ноября американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал видеоролик, в котором окончательно попрощался с ролью боксера Рокки Бальбоа. Стоит отметить, что Сталлоне играл культового боксера в фильмах более сорока лет.
Инфорос04:26
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Я хочу просто поблагодарить всех, в чьих сердцах Рокки жил на протяжении более 40 лет. Мне повезло создать и сыграть этого значимого персонажа. Хотя это больно отдается в моем сердце. К сожалению, все должно пройти... и закончиться.
— Сильвестр Сталлоне, американский актёрDaily Storm 01:45
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