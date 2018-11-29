Кино
Сталлоне официально попрощался с Рокки Бальбоа
Сталлоне официально попрощался с Рокки БальбоаNewInform02:59
Актер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне официально простился со своим культовым киногероем Рокки Бальбоа. Так, на своей странице в социальной сети Instagram актер опубликовал трогательную речь, посвященную Рокки.
NewInform02:59
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Я хочу просто поблагодарить всех, в чьих сердцах Рокки жил на протяжении более 40 лет. Мне повезло создать и сыграть этого значимого персонажа. Хотя это больно отдается в моем сердце. К сожалению, все должно пройти... и закончиться.
— Сильвестр Сталлоне, американский актёрDaily Storm 01:45
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