Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде ЛенинградаLenta.ru 03:01
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом она написала в эссе, опубликованном в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.
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Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 20:10
Религия
Православные отмечают Пасху усопших
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Каменске-Уральском окровавленная женщина обвинила полицейских в избиении
В Каменске-Уральском прохожие записали на видео женщину с разодранной щекой.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
17-летняя Мария Кончаловская завела первый серьезный роман
17-летняя Мария, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, перестала скрывать отношения со своим возлюбленным.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины
Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван к 10.00 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Мурманской области самолет провалился под лед
В Мончегорске Мурманской области частный двухмоторный самолет провалился по лед на озере Лумболка.
Обновлено в 06:07
Футбол
Конте отказался возглавить «Рому»
Итальянский тренер Антонио Конте исключает возможность возглавить «Рому» летом текущего года.
Обновлено в 04:45
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Путешествия
«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали
«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Платформа iOS 13 получит темную тему и функцию родительского контроля
Следующая версия мобильной платформы iOS 13 получит темную тему, новый спящий режим и функцию родительского контроля.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
В России упростят правила признания людей инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве
В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 03:00
Транспорт
В Волгограде набережную от речпорта продлят до Кировского района
Сегодня в ходе рабочего совещания на теплоходе губернатор заявил о необходимости продлить набережную от речпорта в сторону Кировского района.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
России отвели третье место по расходам на оборону
Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено вчера в 18:10