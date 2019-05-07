Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде ЛенинградаLenta.ru 03:01

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом она написала в эссе, опубликованном в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.
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Блокадница назвала слова о «ненависти Сталина к Ленинграду» чушью

РИА Новости05:22

Зюганов ответил на заявление о пособничестве Сталина Гитлеру во время войны

Lenta.ru05:21

Российская писательница назвала Сталина пособником блокады Ленинграда

RT на русском03:42

Лауреат «Русского Букера» заявила о вине Сталина в блокаде Ленинграда

РБК03:42

Писательница считает Сталина «пособником Гитлера» в блокаде Ленинграда

Газета.Ru04:58

Стариков ответил на обвинения писательницы в адрес Сталина

News.ru06:04

Российская писательница обвинила Сталина в ужасах блокады Ленинграда

Life.ruвчера в 22:54
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Здоровье

Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет

Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 20:10
Религия

Православные отмечают Пасху усопших

Обновлено в 02:58
Происшествия

В Каменске-Уральском окровавленная женщина обвинила полицейских в избиении

В Каменске-Уральском прохожие записали на видео женщину с разодранной щекой.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе

В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Происшествия

По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека

В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Экономика

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

17-летняя Мария Кончаловская завела первый серьезный роман

17-летняя Мария, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, перестала скрывать отношения со своим возлюбленным.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван к 10.00 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Мурманской области самолет провалился под лед

В Мончегорске Мурманской области частный двухмоторный самолет провалился по лед на озере Лумболка.
Обновлено в 06:07
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Обновлено в 02:38
Футбол

Конте отказался возглавить «Рому»

Итальянский тренер Антонио Конте исключает возможность возглавить «Рому» летом текущего года.
Обновлено в 04:45
Авто

Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»

На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Путешествия

«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали

«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Общество

Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%

Обновлено в 04:23
Гаджеты

Платформа iOS 13 получит темную тему и функцию родительского контроля

Следующая версия мобильной платформы iOS 13 получит темную тему, новый спящий режим и функцию родительского контроля.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

В России упростят правила признания людей инвалидами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве

В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 03:00
Транспорт

В Волгограде набережную от речпорта продлят до Кировского района

Сегодня в ходе рабочего совещания на теплоходе губернатор заявил о необходимости продлить набережную от речпорта в сторону Кировского района.
Обновлено в 03:31
Кино

Стало известно, почему Кэтрин Лэнгфорд не появилась в «Мстителях»

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

России отвели третье место по расходам на оборону

Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено вчера в 18:10
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Русская писательница, переводчик и эссеист, экономист, лауреат Букеровской премии 2009 года.
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Иосиф Виссарионович Сталин
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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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