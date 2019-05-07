Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде ЛенинградаLenta.ru 03:01
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом она написала в эссе, опубликованном в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitun.
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Происшествия
Один из черных ящиков сгоревшего SSJ100 оказался сильно поврежден
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Россияне заподозрили чиновников в занижении доходов
Примерно три четверти россиян считают, что чиновники, сенаторы и депутаты скрывают в ежегодных декларациях данные о настоящих доходах и имуществе.
Обновлено вчера в 23:24
Спорт
Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
Мужской мировой рейтинг возглавил американец Натан Чен. Следом за ним расположился представитель Японии Шома Уно.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева намерена эксгумировать тело Ирины Цывиной
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Жители Перми похитили бизнесмена, потребовав за него 12 млн рублей
Потом похитители отправили знакомому бизнесмена смс-сообщение с требованием выплатить им 12 миллионов рублей.
Обновлено в 04:11
Политика
В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.
Обновлено в 02:07
Авто
Кроссовер Nissan Kicks получил премиальную модификацию
Компания Nissan представила премиальную версию компактного кроссовера Kicks.
Обновлено вчера в 23:21
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей
Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Авто
Skoda анонсировала премьеру обновленного Skoda Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Актриса Эми Шумер впервые стала мамой
Комедийная актриса и stand up-комик Эми Шумер (37) впервые стала матерью. Ее ребенок появился на свет минувшей ночью.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Дрыманову предъявили обвинение в окончательной редакции
Бывшему главе московского управления СК Александру Дрыманову, обвиняемому в получении взяток, предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:25
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован
Пожар на площади 300 кв. м, который произошел в одном из жилых домов в Сочи, ликвидирован.
Обновлено в 04:13
Авто
Выпуск кроссовера Haval H2 может быть налажен в России
По информации зарубежных СМИ, компания намерена запустить производство модели Haval H2 в России уже в 2020 году.
Обновлено в 00:58
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие
России отвели третье место по расходам на оборону
Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено вчера в 18:10
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03