Общество

Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»REGNUM 03:57

Назначенная судом повторная экспертиза по делу о хищении более 130 млн бюджетных рублей в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов завершена, сообщает 16 августа ТАСС.
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