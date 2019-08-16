Общество
Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»REGNUM 03:57
Назначенная судом повторная экспертиза по делу о хищении более 130 млн бюджетных рублей в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов завершена, сообщает 16 августа ТАСС.
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Адвокат Софьи Апфельбаум рассказала об экспертизе по делу «Седьмой студии»
Московский Комсомолец04:18
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