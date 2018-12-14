Футбол

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
Российская газета
17:33

Лацио — Айнтрахт
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
32′
Макото Хасебе
Обит Эван Ндика
Луис Альберто
50′
Хоакин Корреа
56′
Франческо Ачерби
58′
65′
Мият Гачинович
71′
Себастьен Алле
Мартин Касерес
Сенад Лулич
75′
Валон Бериша
Алессандро Росси
75′
76′
Симон Фалетт
79′
Николай Мюллер
Лука Йович
Данило Катальди
88′
88′
Мият Гачинович
Марк Штендера
90′
Марк Штендера
Завершился групповой этап Лиги Европы-2018/19. Стали известны все участники 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Старого света. Россию на этой стадии представит, увы, лишь две команды из возможных пяти - "Зенит" и "Краснодар", которые сумели выйти в плей-офф из своих групп.
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