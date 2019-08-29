Лига чемпионов
REGNUMСтали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. По итогам квалификации последними участниками стали голландский «Аякс», бельгийский «Брюгге» и чешская «Славия». Перед жеребьёвкой команды были распределены по четырём корзинам.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Политика
Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке
Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.
РИА Новости 11:16
Политика
Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Рада утвердила нового министра обороны Украины
Новым министром обороны Украины утвержден Андрей Загороднюк.
BFM.ru 11:49
Политика
Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.
RT на русском 10:07
Политика
Медведев назначил нового главу Фонда дольщиков
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности гендиректора Фонда защиты прав дольщиков главу компании "Дом.РФ" Александра Плутника и назначил вместо него замгендиректора компании Олега Говоруна.
РИА Новости 10:41
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Наука
Созданная медиками вакцина-спрей защитит от туберкулеза на всю жизнь
Созданная учеными-медиками из Австралии вакцина-спрей защитит от туберкулеза на всю жизнь.
Ugpressa.ru 09:05
Политика
Генпрокурор Украины Луценко показал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко показал заявление об отставке во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое транслировалось 29 августа на Youtube-канале журналиста.
REGNUM 05:23
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Ранее шесть хирургов из Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле одновременно написали заявления об увольнении.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Энергетика
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Технологии
Первая пилотная 5G-сеть в России запущена в Кронштадте
Телекоммуникационный оператор «МТС» совместно с компанией Huawei запустил первую в России пилотную 5G-сеть в масштабах города.
iReactor 11:57
Политика
Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине
Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 23:14
Происшествия
В Ленинградской области полиция ищет потерявшуюся в лесу девочку
Полиция начала поиски пропавшей девочки в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 11:33
Экономика
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург
РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27
Экономика
«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»
Начальник финансового департамента компании «Газпром» Александр Иванников оценил ситуацию с датой запуска газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:13
Политика
В Кремле не стали комментировать этапирование Сенцова в Москву
В Кремле отказались комментировать сообщения СМИ об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги в Москву.
Известия 06:34
Политика
Зурабишвили обвинила Россию в «ежедневных провокациях»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на международном форуме MEDEF во Франции, обвинила Россию в «игре на нервах Грузии и ежедневных провокациях».
Дума ТВ 10:39
Футбол
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47