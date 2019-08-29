Лига чемпионов

REGNUMREGNUMСтали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. По итогам квалификации последними участниками стали голландский «Аякс», бельгийский «Брюгге» и чешская «Славия». Перед жеребьёвкой команды были распределены по четырём корзинам.
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Футбол, Лига чемпионов, жеребьёвка группового этапа, прямая текстовая онлайн трансляция

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В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
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Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали

Газета.Ru 07:55
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Созданная медиками вакцина-спрей защитит от туберкулеза на всю жизнь

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Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения

Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
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В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург

РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
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В Кремле не стали комментировать этапирование Сенцова в Москву

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«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»

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Газета.Ru 04:47
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