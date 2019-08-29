Футбол
РБКВ Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа. Последними тремя командами, добившимися права выступать в главном турнире Европы для клубных команд, стали «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».
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Два российских клуба узнают сегодня своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов
Эхо Москвывчера в 18:12
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Футбол
Полузащитник «Ростова» перешел в бельгийский «Эйпен» на правах аренды
Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи перешел на правах аренды в бельгийский «Эйпен».
DonDay - Новочеркасск 03:32
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Суд в Новосибирске не стал снимать действующего мэра с выборов
Центральный районный суд Новосибирска в четверг не стал снимать с выборов мэра действующего градоначальника Анатолия Локтя по иску кандидата от партии "Справедливая Россия", бывшего вице-губернатора Новосибирской области Виктора Козодоя, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:48
Общество
Минпросвещения: школы могут ввести уроки Dota и FIFA
Ранее гендиректор Института развития интернета Сергей Петров предложил ввести в школах уроки по киберспорту, так как IT-индустрия нуждается в пополнении квалифицированными кадрами.
АБН 02:26
Общество
Набережную в Хабаровске закрыли для прогулок
В Хабаровске с 29 августа закрыли для жителей и гостей города центральную часть набережной имени Невельского.
Известия 03:15
Здоровье
Стала известна доля курящего населения Москвы
В последние годы в Москве сокращается число курильщиков, сейчас от этой пагубной привычки страдает примерно половина мужского населения столицы и около 30% женского, сообщил РИАМО заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков.
РИАМО 01:31
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Армия и оружие
Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Транспорт
В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
Российская газета вчера в 10:21
Армия и оружие
В России создано новое поколение радиоэлектронного оружия
В интересах российской армии созданы принципиально новые станции радиоэлектронной борьбы, которые придут на смену уже существующим.
ТК Звезда 03:06
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.
Известия вчера в 21:55
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
BFM.ru вчера в 15:20
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Кино
76-й Венецианский кинофестиваль готовится к открытию
Сегодня вечером открывается старейший в мире - Венецианский кинофестиваль. В нынешнем году он пройдет в 76-ой раз.
Россия – Культура вчера в 08:25
Экономика
Forbes назвал лучшие российские банки для миллионеров
Рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров по версии Forbes впервые возглавил «Альфа Private» (84,4 балла).
Rambler News Service 01:55
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
РИА Новости 03:23
Политика
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток.
Комсомольская правда вчера в 12:47
Гаджеты
Apple запретила подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri
Компания Apple запретила своим подрядчикам прослушивать команды, которые пользователи дают электронному помощнику Siri.
Мойка78 вчера в 20:26
Общество
Из гимназии Екатеринбурга массово уволились учителя
В Екатеринбурге из гимназии № 108 летом уволились сразу десять учителей.
URA.Ru 02:22