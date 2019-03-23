Футбол

Стали известны все участники Международного Кубка чемпионовSoccer.ru 16:07

Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
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«Реал», «Бавария», «Ювентус» и «МЮ» вошли в состав участников Международного кубка чемпионов — 2019

Sport24.ru17:00

Стали известны участники предсезонного турнира International Champions Cup-2019

Матч ТВ16:11

Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов

Soccer.ru16:07

«Реал», «МЮ», «Ювентус» вошли в число участников International Champions Cup

Чемпионат15:36

Стали известны участники Международного кубка чемпионов-2019. «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Милан» – в списке

Бомбардир.ру15:08

«Реал», «МЮ», «Ювентус» и мексиканская «Гвадалахара» сыграют в International Champions Cup

Sports.ru14:40
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Политика

Трамп: США следует признать суверенитет Израиля над Голанами

США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом в четверг написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:19
Авто

Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров

Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Зеленский предложил создать на Украине русскоязычный канал

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский заявил, что должен быть создан украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе, а также предлагает вернуть выплаты пенсий жителям неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 17:38
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Кино

Disney закроет кинокомпанию Fox 2000

Скоро компания Fox 2000 прекратит свое существование. Соответствующее решение принял киногигант Disney, которому она принадлежала.
Обновлено в 09:24
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Политика

На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву

На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:22
Происшествия

На юго-западе Москвы вспыхнул крупный пожар на складе

В Москве на Проспекте 60-летия Октября возник пожар на складе, общая площадь которого составляет 1000 квадратных метров.
Обновлено в 18:49
Спорт

Маркус Крамер: «Карлссон два раза зацепила палкой лицо Белоруковой»

Посмотрел видео несколько раз, – цитирует Крамера Expressen.
Обновлено в 17:14
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Гаджеты

Intel закрывает проект по созданию мини-компьютера Compute Card

В корпорации Intel приняли окончательное решение относительно перспектив разработки модулей Compute Card, в результате чего работы прекращаются.
Обновлено в 15:43
Культура

Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Обновлено в 03:58
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

Первый полет прототипа скоростного вертолета сняли на видео в США

На полигоне Уэст-Палм-Бич в штате Флорида начались летные испытания высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Обновлено в 04:00
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Политика

КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину

Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что все разговоры о счетах политика больше не обсуждаются КПРФ опротестовала в Верховном суде РФ решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову

О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено в 14:43
Хоккей

Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока

Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки

Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату

В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Спорт

Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт

«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
Обновлено в 16:12
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Маргарита Агибалова продала две квартиры, чтобы купить дом на Кипре

Обновлено в 17:30
Происшествия

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей

Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Театры

В Польше поставили спектакль по книге Гитлера «Майн Кампф»

Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.
Обновлено в 08:51
Футбол

Англичане разгромили Чехию на старте квалификации к Евро-2020

В Европе состоялись еще несколько матчей первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 18:01
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Международный кубок чемпионов
Ежегодный футбольный клубный товарищеский турнир, в котором преимущественно участвуют европейские клубы. Матчи, как правило, проводятся в США и Азии, реже - в Канаде и Европе. Идея создания Международного кубка чемпионов принадлежит рекламной компании Relevant Sports, основанной в 2012 году магнатом недвижимости, миллионером и владельцем клуба «Майами Долфинс» Стивеном Россом и бывшим исполнительным директором клуба «Нью-Йорк Джетс» Мэттом Хиггинсом.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уэмбли».
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