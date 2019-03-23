Футбол
Стали известны все участники Международного Кубка чемпионовSoccer.ru 16:07
Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
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Политика
Трамп: США следует признать суверенитет Израиля над Голанами
США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом в четверг написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:19
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Зеленский предложил создать на Украине русскоязычный канал
Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский заявил, что должен быть создан украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе, а также предлагает вернуть выплаты пенсий жителям неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 17:38
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Кино
Disney закроет кинокомпанию Fox 2000
Скоро компания Fox 2000 прекратит свое существование. Соответствующее решение принял киногигант Disney, которому она принадлежала.
Обновлено в 09:24
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Политика
На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву
На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:22
Происшествия
На юго-западе Москвы вспыхнул крупный пожар на складе
В Москве на Проспекте 60-летия Октября возник пожар на складе, общая площадь которого составляет 1000 квадратных метров.
Обновлено в 18:49
Спорт
Маркус Крамер: «Карлссон два раза зацепила палкой лицо Белоруковой»
Посмотрел видео несколько раз, – цитирует Крамера Expressen.
Обновлено в 17:14
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Гаджеты
Intel закрывает проект по созданию мини-компьютера Compute Card
В корпорации Intel приняли окончательное решение относительно перспектив разработки модулей Compute Card, в результате чего работы прекращаются.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Первый полет прототипа скоростного вертолета сняли на видео в США
На полигоне Уэст-Палм-Бич в штате Флорида начались летные испытания высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Обновлено в 04:00
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Политика
КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину
Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что все разговоры о счетах политика больше не обсуждаются КПРФ опротестовала в Верховном суде РФ решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову
О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено в 14:43
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки
Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Спорт
Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт
«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
Обновлено в 16:12
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Театры
В Польше поставили спектакль по книге Гитлера «Майн Кампф»
Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.
Обновлено в 08:51
Футбол
Англичане разгромили Чехию на старте квалификации к Евро-2020
В Европе состоялись еще несколько матчей первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 18:01