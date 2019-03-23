Футбол

Стали известны все участники Международного Кубка чемпионовSoccer.ru вчера в 16:07

Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
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«МанЮнайтед», «Реал» и «Бавария» поборются за Международный кубок чемпионов

Вести.Ru02:48

«Реал», «МЮ», «Ювентус» вошли в число участников International Champions Cup

Чемпионатвчера в 15:36

Стали известны участники предсезонного турнира International Champions Cup-2019

Матч ТВвчера в 16:11

Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов

Soccer.ruвчера в 16:07

«Реал», «Бавария», «Ювентус» и «МЮ» вошли в состав участников Международного кубка чемпионов — 2019

Sport24.ruвчера в 17:00

Стали известны участники Международного кубка чемпионов-2019. «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Милан» – в списке

Бомбардир.рувчера в 15:08
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Экономика

Банки начали блокировать счета самозанятых

Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.
Обновлено 21 марта в 20:30
Музыка

Умерла первая исполнительница «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 00:59
Политика

В Крыму назвали «прогноз» Зеленского по возвращению полуострова шуткой

Ранее в интервью украинскому телеканалу Icty Зеленский заявил, что, по его мнению, Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом он признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 03:25
Спорт

Евгения Медведева рассказала, что стала веганом

Обновлено в 02:46
Общество

В Петербурге сносят здание завода «Петмол»

В Санкт-Петербурге проходит снос здания на Московском проспекте, где был расположен завод "Петмол".
Обновлено в 03:20
Политика

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие

Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД

Обновлено вчера в 22:29
Футбол

Бэйл: «В детстве нравилось наблюдать за игрой Анри»

Обновлено в 02:56
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие

SDF объявили о победе над ИГ в Сирии

Обновлено в 02:51
Наука

На Нововоронежской АЭС-2 запущен реактор инновационного энергоблока

Реакторная установка инновационного энергоблока Нововоронежской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности.
Обновлено в 04:03
Политика

В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине

Ранее украинская прокуратура заявила, жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта, в Киеве и других украинских городах.
Обновлено в 03:53
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли «серебро» ЧМ в танцах на льду

Российский дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов выиграл серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который сегодня завершится в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено вчера в 01:07
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза

A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.
Обновлено вчера в 07:55
Авто

Купе Chrysler TC 1990 от Maserati обнаружили на автомобильной свалке

На автомобильной свалке обнаружена уникальная модель купе Chrysler TC 1990, которое выпущено итальянскими специалистами бренда Chrysler TC 1990.
Обновлено в 04:02
Общество

Специалисты центров «Мои документы» проведут мастер-классы

24 марта мастер-классы состоятся в центрах районов Арбат (переулок Сивцев Вражек, дом 20) и Красносельский (Верхняя Красносельская улица, дом 3, строение 2).
Обновлено в 03:54
Происшествия

МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств

МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Президент Казахстана утвердил переименование Астаны в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Юлия Началова собиралась выйти замуж

Последним избранником певицы был судья из Нижнего Новгорода. Юлия Началова планировала выйти замуж в этом году.
Обновлено в 03:28
Общество

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора

Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе

Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.
Обновлено в 03:26
Политика

Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов

Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Культура

Барбра Стрейзанд оправдала педофилию Майкла Джексона его генами

Обновлено в 03:36
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Международный кубок чемпионов
Ежегодный футбольный клубный товарищеский турнир, в котором преимущественно участвуют европейские клубы. Матчи, как правило, проводятся в США и Азии, реже - в Канаде и Европе. Идея создания Международного кубка чемпионов принадлежит рекламной компании Relevant Sports, основанной в 2012 году магнатом недвижимости, миллионером и владельцем клуба «Майами Долфинс» Стивеном Россом и бывшим исполнительным директором клуба «Нью-Йорк Джетс» Мэттом Хиггинсом.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уэмбли».
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