Футбол
Стали известны все участники Международного Кубка чемпионовSoccer.ru вчера в 16:07
Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
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Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых
Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.
Обновлено 21 марта в 20:30
Музыка
Умерла первая исполнительница «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 00:59
Политика
В Крыму назвали «прогноз» Зеленского по возвращению полуострова шуткой
Ранее в интервью украинскому телеканалу Icty Зеленский заявил, что, по его мнению, Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом он признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 03:25
Спорт
Евгения Медведева рассказала, что стала веганом
Обновлено в 02:46
Общество
В Петербурге сносят здание завода «Петмол»
В Санкт-Петербурге проходит снос здания на Московском проспекте, где был расположен завод "Петмол".
Обновлено в 03:20
Политика
Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
Бэйл: «В детстве нравилось наблюдать за игрой Анри»
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Обновлено в 02:51
Наука
На Нововоронежской АЭС-2 запущен реактор инновационного энергоблока
Реакторная установка инновационного энергоблока Нововоронежской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности.
Обновлено в 04:03
Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине
Ранее украинская прокуратура заявила, жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта, в Киеве и других украинских городах.
Обновлено в 03:53
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли «серебро» ЧМ в танцах на льду
Российский дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов выиграл серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который сегодня завершится в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено вчера в 01:07
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза
A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.
Обновлено вчера в 07:55
Авто
Купе Chrysler TC 1990 от Maserati обнаружили на автомобильной свалке
На автомобильной свалке обнаружена уникальная модель купе Chrysler TC 1990, которое выпущено итальянскими специалистами бренда Chrysler TC 1990.
Обновлено в 04:02
Общество
Специалисты центров «Мои документы» проведут мастер-классы
24 марта мастер-классы состоятся в центрах районов Арбат (переулок Сивцев Вражек, дом 20) и Красносельский (Верхняя Красносельская улица, дом 3, строение 2).
Обновлено в 03:54
Происшествия
МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств
МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Президент Казахстана утвердил переименование Астаны в Нур-Султан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Юлия Началова собиралась выйти замуж
Последним избранником певицы был судья из Нижнего Новгорода. Юлия Началова планировала выйти замуж в этом году.
Обновлено в 03:28
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе
Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.
Обновлено в 03:26
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58