Футбол

Стали известны все участники Международного Кубка чемпионовSoccer.ru вчера в 16:07

Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
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«Реал», «Бавария», «Ювентус» и «МЮ» вошли в состав участников Международного кубка чемпионов — 2019

Sport24.ruвчера в 17:00

Стали известны участники предсезонного турнира International Champions Cup-2019

Матч ТВвчера в 16:11

Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов

Soccer.ruвчера в 16:07

«Реал», «МЮ», «Ювентус» вошли в число участников International Champions Cup

Чемпионатвчера в 15:36

Стали известны участники Международного кубка чемпионов-2019. «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Милан» – в списке

Бомбардир.рувчера в 15:08

«Реал», «МЮ», «Ювентус» и мексиканская «Гвадалахара» сыграют в International Champions Cup

Sports.ruвчера в 14:40
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Армия и оружие

Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

Обновлено вчера в 06:15
Футбол

Сборная России прилетела в Казахстан

Обновлено вчера в 19:01
Политика

В ряде городов сегодня пройдет Всероссийская акция протеста в защиту социально-экономических прав народа

Начало митинга в Москве запланировано на 12 часов на проспекте Сахарова.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Издалека кажется, что пожар: на ВИЗе двор и парковку затопило кипятком

Сегодня ночью на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой. Кипяток затопил двор и парковку у дома № 1 на улице Юмашева.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии

Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено 21 марта в 22:09
Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери

Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске

Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Здоровье

Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики

Женщина уточнила, что уже 4-й день ничего не ест в знак протеста против оптимизации региональной медицины и сокращения поликлиник и больниц для детей.
Обновлено вчера в 05:42
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Спорт

Турсынбаева прыгнула четверной и выиграла серебро чемпионата мира

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прыгнула четверной сальхов при исполнении произвольной программы на на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Трамп обвинил Демократическую партию США в радикальности

Американский лидер Дональд Трамп 22 марта выразил мнение, что Демократическая партия США становится все более радикальной в своих позициях.
Обновлено вчера в 10:49
Космос

Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос

Американские астронавты 22 марта осуществили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 14:49
Экономика

Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко

Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено вчера в 05:42
Общество

В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено вчера в 02:34
Общество

Шнуров указал депутатам на отсталость взглядов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал российских депутатов из-за недостаточно широкого понимания культуры.
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

Макрон решил вывести на улицы армию

Армия появится на улицах французских городов впервые после отмены режима ЧП, введенного после терактов 2015 года.
Обновлено вчера в 16:05
Общество

У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м

Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Снова в больнице: у Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

Как сообщает «Экспресс газета», у 80-летней актрисы отказали ноги.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Глава МИД Белоруссии призвал Россию перестать заниматься болтовнёй

Макей заявил, что Минск говорил Москве о необходимости перестать заниматься «болтовнёй», а перейти к «конкретной рутинной работе».
Обновлено в 00:24
Общество

Гороскоп на 23 марта: Девам не стоит себя накручивать, у Рыб трудности

Сегодня не стоит себя накручивать Девам, все намного проще, чем, кажется.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Суд приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы

Обновлено вчера в 04:55
Единоборства

Владимир Токов победил Райана Уокера в дебютном бою в Bellator

В андеркарде турнира состоялся бой россиянина Владимира Токова и американца Райана Уокера.
Обновлено вчера в 19:45
Космос

Запуск корабля «Прогресс МС-11» застрахуют на 3,6 млрд рублей

Запуск транспортного грузового корабля Прогресс МС-11 к Международной космической станции, который запланирован на 4 апреля, будет застрахован в СК АльфаСтрахование на 3,58 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:49
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Международный кубок чемпионов
Ежегодный футбольный клубный товарищеский турнир, в котором преимущественно участвуют европейские клубы. Матчи, как правило, проводятся в США и Азии, реже - в Канаде и Европе. Идея создания Международного кубка чемпионов принадлежит рекламной компании Relevant Sports, основанной в 2012 году магнатом недвижимости, миллионером и владельцем клуба «Майами Долфинс» Стивеном Россом и бывшим исполнительным директором клуба «Нью-Йорк Джетс» Мэттом Хиггинсом.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уэмбли».
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