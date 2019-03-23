Футбол
Стали известны все участники Международного Кубка чемпионовSoccer.ru вчера в 16:07
Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
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Армия и оружие
Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений
Обновлено вчера в 06:15
Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан
Обновлено вчера в 19:01
Политика
В ряде городов сегодня пройдет Всероссийская акция протеста в защиту социально-экономических прав народа
Начало митинга в Москве запланировано на 12 часов на проспекте Сахарова.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Издалека кажется, что пожар: на ВИЗе двор и парковку затопило кипятком
Сегодня ночью на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой. Кипяток затопил двор и парковку у дома № 1 на улице Юмашева.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии
Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено 21 марта в 22:09
Общество
Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери
Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске
Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики
Женщина уточнила, что уже 4-й день ничего не ест в знак протеста против оптимизации региональной медицины и сокращения поликлиник и больниц для детей.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Спорт
Турсынбаева прыгнула четверной и выиграла серебро чемпионата мира
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прыгнула четверной сальхов при исполнении произвольной программы на на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Трамп обвинил Демократическую партию США в радикальности
Американский лидер Дональд Трамп 22 марта выразил мнение, что Демократическая партия США становится все более радикальной в своих позициях.
Обновлено вчера в 10:49
Космос
Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос
Американские астронавты 22 марта осуществили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко
Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено вчера в 02:34
Общество
Шнуров указал депутатам на отсталость взглядов
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал российских депутатов из-за недостаточно широкого понимания культуры.
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Макрон решил вывести на улицы армию
Армия появится на улицах французских городов впервые после отмены режима ЧП, введенного после терактов 2015 года.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Снова в больнице: у Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
Как сообщает «Экспресс газета», у 80-летней актрисы отказали ноги.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Глава МИД Белоруссии призвал Россию перестать заниматься болтовнёй
Макей заявил, что Минск говорил Москве о необходимости перестать заниматься «болтовнёй», а перейти к «конкретной рутинной работе».
Обновлено в 00:24
Общество
Гороскоп на 23 марта: Девам не стоит себя накручивать, у Рыб трудности
Сегодня не стоит себя накручивать Девам, все намного проще, чем, кажется.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Суд приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы
Обновлено вчера в 04:55
Единоборства
Владимир Токов победил Райана Уокера в дебютном бою в Bellator
В андеркарде турнира состоялся бой россиянина Владимира Токова и американца Райана Уокера.
Обновлено вчера в 19:45
Космос
Запуск корабля «Прогресс МС-11» застрахуют на 3,6 млрд рублей
Запуск транспортного грузового корабля Прогресс МС-11 к Международной космической станции, который запланирован на 4 апреля, будет застрахован в СК АльфаСтрахование на 3,58 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:49