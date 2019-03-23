Футбол
Стали известны все участники Международного Кубка чемпионовSoccer.ru 16:07
Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
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Наука
Физики приблизились к разгадке исчезновения антиматерии
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Снова в больнице: у Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
Как сообщает «Экспресс газета», у 80-летней актрисы отказали ноги.
Обновлено в 19:03
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Взрыв бомбы произошел возле жилого дома в болгарском городе Перник на западе страны, жертв и пострадавших нет, сообщает в пятницу телеканал Nova.
Обновлено в 03:25
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Певица Юлия Началова, скончавшаяся в прошлую субботу, носила другую фамилию, рассказали адвокаты бывшего гражданского мужа артистки хоккеиста Александра Фролова.
Обновлено в 11:30
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено в 18:20
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено 20 марта в 15:40
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Космос
NASA поручит дронам искать следы инопланетян на Луне и Марсе
В NASA считают, что данная технология поможет им в поиске признаков наличия жизни на Луне и Марсе.
Обновлено в 06:04
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено в 13:13
Политика
Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа
Обновлено в 20:09
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Футбол
Литва потерпела фиаско в матче с Люксембургом
Статистика матча (Люксембург / Литва) Удары 18/9 Удары в створ ворот 7/6 Процент владения мячом 62 % / 38% Нарушения правил 11/8 Поданные угловые 6/5 Люксембург одержал первую победу и поднялась на первую строчку в группе B. Литва без очков занялась последнее место.
Обновлено в 17:48
Гаджеты
Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft
О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.
Обновлено в 03:45
Транспорт
Региональные власти подготовились к введению новой маршрутной сети в Перми
Региональные власти подготовились к введению новой маршрутной сети в Перми Власти края и Перми готовятся к возможным демаршам частных перевозчиков из-за выхода на линии автобусов «Пермгорэлектротранса», а также из-за сокращения ряда маршрутов.
Обновлено в 10:32
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Происшествия
На озере Ильмень с отколовшейся льдины спасли семерых рыбаков
Кусок льда, на котором находились семеро рыбаков оторвало сильным ветром и отнесло от берега, сообщает телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на пресс-службу МЧС Новгородской области.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади
Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram.
Обновлено в 13:56
Экономика
Росбанк начал процедуру присоединения «ДельтаКредита»
Росбанк начал процедуру реорганизации в форме присоединения банка "ДельтаКредит". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Обновлено в 12:42
Общество
Гороскоп на 23 марта: Девам не стоит себя накручивать, у Рыб трудности
Сегодня не стоит себя накручивать Девам, все намного проще, чем, кажется.
Обновлено в 11:27