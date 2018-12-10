Футбол

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира – 2018
Известия
вчера в 23:17

Аргентинский «Ривер Плейт», завоевав Кубок Либертадорес, стал последним участником Клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет с 12 по 22 декабря 2018 года в ОАЭ.
Известиявчера в 23:17

Подробнее о событии

Определены все участники клубного чемпионата мира

Евро-футбол.ру01:01

Стали известны команды, которые примут участие в Клубном чемпионате мира

RT на русском00:28

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира

Спорт-Экспрессвчера в 23:56

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира – 2018

Известиявчера в 23:17

Определены все участники клубного чемпионата мира-2018

Sportbox.RUвчера в 20:04

Определены все участники клубного чемпионата мира-2018

Матч ТВвчера в 20:04

«Ривер Плейт» стал последним участником клубного чемпионата мира-2018

Sport24.ruвчера в 19:03
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Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес.
Обновлено в 02:09
Футбол

«Зенит» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» проиграли казанскому «Рубину» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 01:50
Футбол

Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»

Обновлено в 02:08
Футбол

«Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Филом Фоденом

«Манчестер Сити» согласовал продление контракта с полузащитником Филом Фоденом. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 02:08
Футбол

Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не вернется в «Милан» зимой.
Обновлено в 02:00
Футбол

Валерий Газзаев: «Надеюсь, произойдет чудо и ЦСКА выиграет у „Реала“»

Надеюсь, что произойдет чудо и ЦСКА выиграет у «Реала», а «Рома» обыграет «Викторию», – сказал Газзаев.
Обновлено в 01:44
Футбол

Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК»

«Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.
Обновлено в 01:21
Футбол

Доннарумма отыграл 100-й подряд полный матч за «Милан»

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отыграл на ноль в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:0). Эта игра стала для 19-летнего голкипера 100-й подряд, в которых он провел полный матч.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Лёв: Озил не хочет общаться с нами, причин не знаю

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что полузащитник Месут Озил всё ещё не разговаривал с ним по поводу своего ухода из сборной после чемпионата мира 2018 года, состоявшегося в России.
Обновлено в 01:30
Футбол

Юрий Газинский сыграл 200-й матч за ФК «Краснодар»

Обновлено в 01:26
Футбол

«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»

Обновлено в 00:40
Футбол

Ришарлисон может сменить Суареса в «Барселоне»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может сменить клубную прописку. К футболисту проявляет интерес «Барселона», сообщает Daily Star.
Обновлено в 01:17
Футбол

«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»

"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол

Тибо Куртуа: «Встречный ветер осложнил нам игру»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги победного матча с «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.
Обновлено в 01:54
Футбол

Ромелу Лукаку: «Моуринью сказал, чего от меня хочет»

Обновлено в 02:04
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Ривер Плейт
Аргентинский футбольный клуб
Аргентинский футбольный клуб из города Буэнос-Айрес. Основан 25 мая 1901 года. Является одним из наиболее популярных клубов Аргентины. Клуб 35 раз становился чемпионом Аргентины, что является национальным рекордом. Также команда трижды выигрывала Кубок Либертадорес и один раз - Межконтинентальный кубок.
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