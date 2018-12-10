Футбол

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира-2018
Известия
вчера в 23:17

Аргентинский «Ривер Плейт», завоевав Кубок Либертадорес, стал последним участником Клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет с 12 по 22 декабря 2018 года в ОАЭ.
Известиявчера в 23:17

Подробнее о событии

Стали известны команды, которые примут участие в Клубном чемпионате мира

RT на русском00:28

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира

Спорт-Экспрессвчера в 23:56

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира-2018

Известиявчера в 23:17

Определились все участники клубного чемпионата мира-2018

Бомбардир.ру00:21

Определены все участники клубного чемпионата мира-2018

Sportbox.RUвчера в 20:04

Определены все участники клубного чемпионата мира-2018

Матч ТВвчера в 20:04

«Ривер Плейт» стал последним участником клубного чемпионата мира-2018

Sport24.ruвчера в 19:03
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Футбол

«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес

Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс" и в 4-й раз в своей истории выиграли трофей.
Обновлено в 00:26
Футбол

Дзюба может пропустить матч со «Славией» из-за травмы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вошел в заявку на матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Главный тренер санкт-петербуржцев Сергей Семак прокомментировал состояние футболиста.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол

Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК»

«Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.
Обновлено в 00:29
Футбол

ФК «Уфа» и «Краснодар» сыграли в ничью в последнем матче в 2018 году

Обновлено в 00:13
Футбол

«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

Московский «Спартак» прилетел в Испанию, где проведет матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала».
Обновлено вчера в 23:13
Футбол

«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»

"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол

Кшиштоф Пентек забил 17 голов в 17 матчах

В поединке 15-го тура «Дженоа» разделил очки со СПАЛ (1:1). Генуэзцы остались вдесятером уже на 11-й минуте, после удаления Кришито.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Азар назвал «Манчестер Сити» лучшей командой Англии

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в АПЛ, назвав горожан лучшей командой лиги.
Обновлено вчера в 20:14
Футбол

Гол Бэйла принес «Реалу» победу над «Уэской»

Обновлено вчера в 17:33
Футбол

Партия «зеленых». Как «Боруссия» М принимает соперников

Обновлено вчера в 16:33
Футбол

«Лилль» ушёл от поражения в матче с «Реймсом» в добавленное время

«Лилль» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол

«Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону» в 16-м туре АПЛ

После 16 туров АПЛ Вулверхэмптон занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Ньюкасл с 13 баллами идет 15-м.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

Ромелу Лукаку: «Моуринью сказал, чего от меня хочет»

Обновлено в 00:26
Футбол

Хохлов: «Игроки на 98% выполнили то, что планировали»

Обновлено вчера в 15:22
Футбол

Гилерме рассказал о своей реакции на уход Акинфеева из сборной

Голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме рассказал, как отреагировал на заявление вратаря о завершении карьеры в национальной команде, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:27
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Ривер Плейт
Аргентинский футбольный клуб
Аргентинский футбольный клуб из города Буэнос-Айрес. Основан 25 мая 1901 года. Является одним из наиболее популярных клубов Аргентины. Клуб 35 раз становился чемпионом Аргентины, что является национальным рекордом. Также команда трижды выигрывала Кубок Либертадорес и один раз - Межконтинентальный кубок.
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