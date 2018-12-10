Футбол
Аргентинский «Ривер Плейт», завоевав Кубок Либертадорес, стал последним участником Клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет с 12 по 22 декабря 2018 года в ОАЭ.
Известиявчера в 23:17
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Футбол
«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес
Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс" и в 4-й раз в своей истории выиграли трофей.
Обновлено в 00:26
Футбол
Дзюба может пропустить матч со «Славией» из-за травмы
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вошел в заявку на матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Главный тренер санкт-петербуржцев Сергей Семак прокомментировал состояние футболиста.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК»
«Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.
Обновлено в 00:29
Футбол
ФК «Уфа» и «Краснодар» сыграли в ничью в последнем матче в 2018 году
Обновлено в 00:13
Футбол
«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»
Московский «Спартак» прилетел в Испанию, где проведет матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала».
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»
"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Кшиштоф Пентек забил 17 голов в 17 матчах
В поединке 15-го тура «Дженоа» разделил очки со СПАЛ (1:1). Генуэзцы остались вдесятером уже на 11-й минуте, после удаления Кришито.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Азар назвал «Манчестер Сити» лучшей командой Англии
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в АПЛ, назвав горожан лучшей командой лиги.
Обновлено вчера в 20:14
Футбол
Гол Бэйла принес «Реалу» победу над «Уэской»
Обновлено вчера в 17:33
Футбол
Партия «зеленых». Как «Боруссия» М принимает соперников
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
«Лилль» ушёл от поражения в матче с «Реймсом» в добавленное время
«Лилль» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
«Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону» в 16-м туре АПЛ
После 16 туров АПЛ Вулверхэмптон занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Ньюкасл с 13 баллами идет 15-м.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Ромелу Лукаку: «Моуринью сказал, чего от меня хочет»
Обновлено в 00:26
Футбол
Хохлов: «Игроки на 98% выполнили то, что планировали»
Обновлено вчера в 15:22
Футбол
Гилерме рассказал о своей реакции на уход Акинфеева из сборной
Голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме рассказал, как отреагировал на заявление вратаря о завершении карьеры в национальной команде, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:27