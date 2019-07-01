Футбол
Стали известны все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФЧемпионат вчера в 23:06
На стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в городе Филадельфия (США) состоялись два четвертьфинальных матча Золотого кубка КОНКАКАФ. В первой игре сборная Ямайки обыграла национальную команду Панамы со счётом 1:0. Голом в составе победителей отметился нападающий Даррен Мэттокс с 11-метровой отметки.
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В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика сыграет с Гаити, США - с Ямайкой
Спорт-Экспрессвчера в 22:53
США — Кюрасао. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 1 июля 2019 года
LiveSport.ru29 июня в 08:00
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:56, Вашингтон
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