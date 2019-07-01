Футбол

Стали известны все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФЧемпионат вчера в 23:06

На стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в городе Филадельфия (США) состоялись два четвертьфинальных матча Золотого кубка КОНКАКАФ. В первой игре сборная Ямайки обыграла национальную команду Панамы со счётом 1:0. Голом в составе победителей отметился нападающий Даррен Мэттокс с 11-метровой отметки.
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США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

Советский спортвчера в 23:45

Сборная США с трудом вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

Газета.Ru00:09

Прогноз и ставка на матч Ямайка - Панама, 1/4 финала Золотого кубка

ODDS.ru29 июня в 13:31

Сборная США пробилась в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч ТВвчера в 22:45

В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика сыграет с Гаити, США - с Ямайкой

Спорт-Экспрессвчера в 22:53

Стали известны все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ

Чемпионатвчера в 23:06

США — Кюрасао. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 1 июля 2019 года

LiveSport.ru29 июня в 08:00
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Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

Обновлено вчера в 13:43
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего

В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик.
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Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале

Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази

Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.
Обновлено в 01:40
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко на российских прилавках. Рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено в 01:40
Транспорт

В Петербурге после капремонта открыли станцию метро «Академическая»

Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:28
Авто

Автомания: KIA рейтинг надежности

В результате, KIA возглавляет рейтинг качества новых автомобилей J.D. Power среди массовых брендов уже пятый год подряд.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

Уровень воды в подтопившей Тулун реке Ие опустился ниже 11 м

Уровень воды в реке Ие в подтопленном городе Тулун Иркутской области ночью в понедельник опустился ниже 11 м при критической отметке 7 м. Об этом сообщается на сайте муниципальной администрации.
Обновлено вчера в 20:28
Экономика

Медведев обсудит с правительством РФ ситуацию с бедностью населения

Сегодня, 1 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт совещание с членами правительства РФ о ситуации с стране с бедностью населения и с реальными доходами граждан, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 02:45
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено вчера в 14:37
Экономика

Несколько российских законов вступают в действие с 1 июля

С 1 июля 2019 года в России начинают действовать несколько новых законов, которые коснутся многих сфер жизни граждан — строительства, кредитования, жилищно-коммунальных услуг и потребления.
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СПРАВКА: Игорные зоны в России

23 июле 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому список регионов, имеющих право размещать игорный бизнес, пополнился Крымом, а местом для игорной зоны на Кубани были определены участки, выделенные под строительство объектов федерального значения к Олимпиаде-2014.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Футбол

«Рубин» представил обновленный логотип

Казанский «Рубин» представил обновленный логотип клуба, который будет использовать в ближайшем сезоне.
Обновлено в 02:12
Технологии

Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Общество

Росконтроль выявил только один качественный бренд ветчины

Во время исследования были оценены свежесть мяса, микробиологические и физико-химические показатели безопасности и соответствие заявленному составу.
Обновлено в 02:28
Экономика

Ювелирные компании раскроют налоговую тайну

Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.
Обновлено в 01:31
Общество

В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС

В городе Канске Красноярского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
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Футбол

Бузова потренировалась на «Камп Ноу» с Беллетти

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Самый большой остров Нидерландских Антил и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Является субъектом федерации в составе Королевства Нидерландов с 2010 года, когда произошла реорганизация участия Антильских островов в составе Нидерландов. Площадь суши - 444 км². Численность населения - 158 986 человек. Столица - город Виллемстад.
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