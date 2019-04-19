Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»Ваши новости 01:30

Наполи — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
60′
61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
71′
74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
90′
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия». Ответные четвертьфинальные матчи состоялись в четверг, 18 апреля. Первые полуфиналы состоятся 2 мая, ответные – 9 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Марселино: «У „Арсенала“ необыкновенные футболисты и тренер, который прекрасно нас знает»

Матч ТВ03:33

Определились все полуфинальные пары Лиги Европы

Sportbox.RUвчера в 17:04

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

Советский спортвчера в 17:32

Известны все полуфиналисты Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 17:31

Определились все участники 1/2 финала Лиги Европы

Чемпионатвчера в 17:10

Лига Европы, 1/4 финала, ответные матчи: расписание и результаты

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

«Арсенал», «Челси», «Валенсия» и «Айнтрахт» в полуфинале ЛЕ, «Вашингтон» проиграл «Каролине» и другие новости утра

Sports.ru00:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Здоровье

В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе

Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Экономика

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Здоровье

В Сургут из Казахстана привезли корь

Как сообщают в управлении Роспотребнадзора, заболевшие не были привиты от кори.
Обновлено в 04:08
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Единоборства

Олейник оказался легче Оверима на 3,5 кг перед боем в Санкт-Петербурге

Обновлено в 05:37
Политика

Мюллер сообщил о предупреждении Путиным Авена о санкциях США

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном в 2016 году предупредил его о возможном введении дополнительных экономических санкций как против России, так и в отношении самой кредитной организации.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол

ФК «Зенит» потребовал запретить «Ростову» регистрировать новых игроков

Руководство футбольного клуба «Зенит» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с требованием запретить ФК «Ростов» регистрировать новых футболистов, сообщает telegram-канал «Мутко против».
Обновлено в 05:42
Здоровье

Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор

Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
Обновлено в 03:51
Кино

Дмитрий Астрахан возглавит жюри Забайкальского кинофестиваля

Режиссер Дмитрий Астрахан возглавит жюри восьмого Забайкальского международного кинофестиваля. Смотр пройдет в Чите с 30 мая по 2 июня.
Обновлено в 04:54
Музыка

Конкурс «Московская весна а cappella» состоится на 51 площадке

Международный фестиваль и конкурс исполнителей «Московская весна a cappella» пройдет в городе с 1 по 12 мая.
Обновлено в 00:28
Политика

На Украине рассказали о желании Порошенко стать премьером

Президент Украины Петр Порошенко уже смирился с тем, что проиграет Владимиру Зеленскому во втором туре выборов главы государства, и сейчас ставит своей целью стать премьер-министром страны.
Обновлено вчера в 22:21
Здоровье

Близнецы родились с разницей в 97 дней в Германии

В Германии женщина родила двух близняшек с разницей в 97 дней, пишет Das Bild.
Обновлено в 04:31
Авто

Renault сертифицировал Arkana для России

Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Экономика

Росстат впервые посчитал доходы населения по новой методологии

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей с корректировкой на инфляцию) по итогам I квартала сократились на 2,3 процентных пункта по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Сын Ужахова рассказал, как задержали отца

Обновлено в 05:55
Политика

Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Политика

США и Польша введут безвизовый режим в 2020 году

Соединённые Штаты и Польша намерены ввести безвизовый режим в 2020 году.
Обновлено в 03:51
Политика

На Украине начинается операция «Бегущий кабан»

Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, были резко активизированы разнообразные «агенты влияния» Коломойского в судебных и прокурорских структурах Украины.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

На Украине «героя Майдана» Мустафу Найема облили помоями

В ходе встречи с жителями Одессы блогера и депутата Рады Мустафу Найема облили помоями из ведра, сообщает «Русская весна».
Обновлено в 05:34
Авто

Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

«Проводится доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации сведений о том, что в Приморском крае группа подростков избила сверстника и под угрозой предмета, похожего на пистолет, заставила встать на колени», — сообщили в управлении.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Реалии современной торговли РФ оружием - когда заказчик садится на шею

В рубрике «Клуб любителей пятницы» («ВО-пятница») предлагаем обсудить ситуацию с современным вариантом торговли вооружениями.
Обновлено в 05:12
Общество

Тарифы на городской велопрокат в Москве не изменятся в 2019 году

Тарифы на пользование велосипедами городского проката в Москве, который в 2019 году начнет работу 25 апреля, останутся на уровне прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном сайте.
Обновлено в 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное