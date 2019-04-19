Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»Ваши новости 01:30

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия». Ответные четвертьфинальные матчи состоялись в четверг, 18 апреля. Первые полуфиналы состоятся 2 мая, ответные – 9 мая.

Кино Никита Михалков вышел на сцену ММКФ после двух операций Никита Сергеевич, поцеловав председателя жюри, режиссера Ким Ки Дука, признался в том, что ему сделали две операции.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская в необычном наряде появилась на ММКФ в одиночестве Актриса Елизавета Боярская появилась на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2019) в одиночестве без своего супруга, актера Максима Матвеева.

Экономика Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.

Происшествия В Севастополе обрушилась парковка с машинами В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.

Происшествия Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Политика Лукашенко заявил о вложенной в русский язык душе белорусов Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский язык.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.

Гаджеты Apple прекратила выплаты российским разработчикам Американская корпорация Apple прекратила выплаты разработчикам из России. Служба поддержки компании не отвечает на письма и обращения.

Происшествия У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.

Экономика Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России» Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.

Авто Легендарной «Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.

Происшествия Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Происшествия Депутата Рады облили фекалиями в Одессе Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.

Общество Минкультуры попросило более двух миллиардов рублей на улучшение безопасности музеев Минкультуры запросило дополнительное финансирование на совершенствование противопожарной и технической безопасности музеев в размере 2,2 миллиарда рублей.

Здоровье Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».

Происшествия Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.

Происшествия В Дагестане вспышка кишечной инфекции: отравились почти 70 детей Очередная вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) произошла в Дагестане, на сей раз в Каякентском районе.

Экономика Венесуэла выплатила транш по долгу перед Россией Венесуэла осуществила платеж по долгу перед Россией, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный срок, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Росстат впервые посчитал доходы населения по новой методологии Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей с корректировкой на инфляцию) по итогам I квартала сократились на 2,3 процентных пункта по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщает Росстат.

Происшествия Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы Пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила, что сотрудник полиции не находясь при исполнении обязанностей устроил на Марксистской улице в дневное время стрельбу из служебного травматического пистолета.

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон подтвердила, что растит сына как девочку В интервью, опубликованном Daily Mail, Шарлиз Терон объяснила, почему ее сын Джексон носит одежду для девочек и особенно любит платья с пышными юбками.