Футбол

Стали известны все полуфиналисты Кубка АмерикиSportbox.RU вчера в 17:15

Завершились матчи четвертьфинальной стадии плей-офф Кубка Америки. Определились 4 команды, разыграющие выход в финал турнира.
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Определились полуфинальные пары Кубка Америки — 2019

Sport24.ruвчера в 17:25

В полуфинале Кубка Америки Бразилия сыграет с Аргентиной, Чили - с Перу

Спорт-Экспрессвчера в 18:28

Букмекеры: в полуфинале Кубка Америки Бразилия переиграет Аргентину в основное время

ODDS.ruвчера в 09:16

Кубок Америки. Бразилия сыграет с Аргентиной в 1/2 финала, Чили – с Перу

Sports.ruвчера в 17:15

Определились полуфиналисты Кубка Америки

Казанские ведомостивчера в 11:04

Стали известны все полуфиналисты Кубка Америки

Матч ТВвчера в 17:15

Кубок лиги ПФЛ будет проходить в течение всего сезона

Спорт-32вчера в 07:19
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Авто

Российский автомобиль с нейронным управлением выпустят в 2022 году

Обновлено вчера в 03:50
Единоборства

Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту

Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
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Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото

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Трамп и Ким Чен Ын впервые в истории встретятся на границе двух Корей

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Футбол

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай

Обновлено вчера в 17:30
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

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Обновлено в 00:19
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряжённым, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появиться приток воды.
Обновлено вчера в 20:17
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Политика

В Кремле рассказали о передаче Турции технологий С-400

Обновлено вчера в 08:06
Общество

Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
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Обновлено вчера в 08:19
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Подарившего УрГЭУ «золотой» туалет бизнесмена наградили знаком отличия

В начале 2018 года Вешкурцев подарил УрГЭУ «золотой» туалет.
Обновлено в 00:46
Политика

Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России

Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено вчера в 08:42
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Политика

Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января

Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено 28 июня в 08:06
Политика

Медведчук отказался от роли посредника Зеленского в переговорах с РФ

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается быть посредником президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Украиной и Россией, передает телеканал «112».
Обновлено 28 июня в 10:45
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено 28 июня в 13:00
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
Обновлено вчера в 21:28
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В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
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