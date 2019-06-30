Футбол
Стали известны все полуфиналисты Кубка АмерикиSportbox.RU вчера в 17:15
Завершились матчи четвертьфинальной стадии плей-офф Кубка Америки. Определились 4 команды, разыграющие выход в финал турнира.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Политика
В войсковых частях в России появятся мини-заводы по переработке мусора
На этой неделе министр обороны на форуме «Армия-2019» осмотрел компактный мусороперерабатывающий завод — это мобильный комплекс, который можно перевезти почти на любом транспорте и собрать за день.
Обновлено в 06:28
Политика
Путин прибыл в затопленную Иркутскую область
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Политика
США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре
Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Обновлено в 06:45
Происшествия
В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области
Обновлено в 07:00
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Политика
Пресс-секретарь Белого дома пострадала на встрече Трампа и Ким Чен Ына
Американские и северокорейские сотрудники СМИ устроили потасовку, пытаясь занять лучшее место для освещения встречи лидеров Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в результате потасовки, которую устроили американские и северокорейские журналисты во время встречи глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Обновлено в 06:01
Общество
Кировская область находится на втором месте в стране по темпам роста тарифов ЖКХ
В цитате, которую приводит bnkirov, обозначено, что Кировская область заняла второе место среди регионов, где тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году выросли сильнее, чем в среднем по стране.
Обновлено 28 июня в 08:01
Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
Обновлено в 06:39
Общество
В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
Обновлено в 06:24
Хоккей
«Питтсбург» подтвердил обмен Кессела на Гальченюка
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в Россию на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:47
Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Военные из США и Великобритании участвуют в учениях в Грузии
Летний курс в Школе горной подготовки начался 16 июня и продлится до 5 июля. Школу горной подготовки в Сачхере основали в 2004 году.
Обновлено в 05:24
Общество
Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире
Эксперты агентства путешествий Big Seven Travel назвали рейтинг самых сексуальных наций планеты. На первом месте оказались украинцы.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98, сообщает пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол
Александр Ерохин: «Если Дзюба – Тор, то Семак – сам себе супергерой»
Все же произошло внезапно – "Зенит" вообще в полете находился, когда закончилась игра в Туле.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Основатель «Рольфа» не счёл дело против себя заказным
Основателя крупнейшего в России автодилера обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 00:22
Здоровье
Кардиологи дали сердечникам рекомендации, как пережить жару
Кардиологи предупредили людей, страдающих от различных болезней сердца, о том, что духота и высокая температура воздуха могут спровоцировать сердечный приступ, и дали несколько советов, как этого избежать.
Обновлено в 04:18
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Политика
Украина сообщила, когда Крым получит воду
Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления
Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
Обновлено в 05:19