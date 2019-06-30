Футбол

Стали известны все полуфиналисты Кубка АмерикиSportbox.RU вчера в 17:15

Завершились матчи четвертьфинальной стадии плей-офф Кубка Америки. Определились 4 команды, разыграющие выход в финал турнира.
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Определились полуфинальные пары Кубка Америки — 2019

Sport24.ruвчера в 17:25

В полуфинале Кубка Америки Бразилия сыграет с Аргентиной, Чили - с Перу

Спорт-Экспрессвчера в 18:28

Букмекеры: в полуфинале Кубка Америки Бразилия переиграет Аргентину в основное время

ODDS.ruвчера в 09:16

Кубок Америки. Бразилия сыграет с Аргентиной в 1/2 финала, Чили – с Перу

Sports.ruвчера в 17:15

Определились полуфиналисты Кубка Америки

Казанские ведомостивчера в 11:04

Стали известны все полуфиналисты Кубка Америки

Матч ТВвчера в 17:15

Кубок лиги ПФЛ будет проходить в течение всего сезона

Спорт-32вчера в 07:19
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Политика

В войсковых частях в России появятся мини-заводы по переработке мусора

На этой неделе министр обороны на форуме «Армия-2019» осмотрел компактный мусороперерабатывающий завод — это мобильный комплекс, который можно перевезти почти на любом транспорте и собрать за день.
Обновлено в 06:28
Политика

Путин прибыл в затопленную Иркутскую область

Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче

Обновлено в 06:21
Политика

США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре

Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

Обновлено в 06:45
Происшествия

В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области

Обновлено в 07:00
Политика

Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Политика

Пресс-секретарь Белого дома пострадала на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Американские и северокорейские сотрудники СМИ устроили потасовку, пытаясь занять лучшее место для освещения встречи лидеров Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в результате потасовки, которую устроили американские и северокорейские журналисты во время встречи глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Обновлено в 06:01
Общество

Кировская область находится на втором месте в стране по темпам роста тарифов ЖКХ

В цитате, которую приводит bnkirov, обозначено, что Кировская область заняла второе место среди регионов, где тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году выросли сильнее, чем в среднем по стране.
Обновлено 28 июня в 08:01
Культура

Умерла советская актриса Елена Дембская

По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
Обновлено в 06:39
Общество

В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов

Обновлено в 06:24
Хоккей

«Питтсбург» подтвердил обмен Кессела на Гальченюка

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в Россию на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:47
Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Военные из США и Великобритании участвуют в учениях в Грузии

Летний курс в Школе горной подготовки начался 16 июня и продлится до 5 июля. Школу горной подготовки в Сачхере основали в 2004 году.
Обновлено в 05:24
Общество

Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире

Эксперты агентства путешествий Big Seven Travel назвали рейтинг самых сексуальных наций планеты. На первом месте оказались украинцы.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98, сообщает пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол

Александр Ерохин: «Если Дзюба – Тор, то Семак – сам себе супергерой»

Все же произошло внезапно – "Зенит" вообще в полете находился, когда закончилась игра в Туле.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Основатель «Рольфа» не счёл дело против себя заказным

Основателя крупнейшего в России автодилера обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 00:22
Здоровье

Кардиологи дали сердечникам рекомендации, как пережить жару

Кардиологи предупредили людей, страдающих от различных болезней сердца, о том, что духота и высокая температура воздуха могут спровоцировать сердечный приступ, и дали несколько советов, как этого избежать.
Обновлено в 04:18
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Политика

Украина сообщила, когда Крым получит воду

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Обновлено в 04:33
Здоровье

Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления

Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
Обновлено в 05:19
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