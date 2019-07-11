Футбол
Стали известны все полуфиналисты Кубка АфрикиВести.Ru 16:51
В полуфинале тунисцы сразятся со сборной Сенегала, обыгравшей ранее команду Бенина со счетом 1:0. В другом полуфинальном матче встретятся сборные Нигерии и Алжира. Напомним, что Кубок африканских наций завершится 19 июля.
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Мадагаскар — Тунис. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Кубка Африки 11 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:00
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