Футбол
Стали известны все полуфиналисты Копа АмерикаЕженедельник Футбол 05:04
Стали известны все сборные, которые примут участие в полуфиналах Кубка Америки. В 1/2 финала смогли пройти: Бразилия, Аргентина, Чили и Перу. Покинули турнир команды Парагвая, Венесуэлы, Колумбии и Уругвая.
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