Хоккей

Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛРИА Новости 09:48

Барыс
Торпедо
3 – 2
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
1/8 Финала, сегодня
Даррен Дитц
1'
17'
Антон Волченков
Мэтт Фрэттин
33'
37'
Дмитрий Семин
Даррен Дитц
52'
Торпедо
3 – 1
Барыс
3-й период
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После победы астанинского "Барыса" над нижегородским "Торпедо" в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
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Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ

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