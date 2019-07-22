Футбол

БАТЭ, «Арарат» и «Астана» узнали возможных соперников в Лиге ЕвропыСпорт-Экспресс 06:51

Состоялась жеребьевка "пути чемпионов" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. В нем сыграют команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов.
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Состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20

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