Состоялась жеребьевка "пути чемпионов" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. В нем сыграют команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов.

БАТЭ, «Арарат» и «Астана» узнали возможных соперников в Лиге Европы

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Политика Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.

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Происшествия СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы — Каракасе и ещё 16 штатах страны.

Политика Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.

Экономика Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок В России с 2012 по 2018 годы производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7-20% в зависимости от категорий.

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Общество В США придумали самый короткий IQ-тест Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.

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