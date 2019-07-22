Футбол
БАТЭ, «Арарат» и «Астана» узнали возможных соперников в Лиге ЕвропыСпорт-Экспресс 06:51
Состоялась жеребьевка "пути чемпионов" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. В нем сыграют команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 21:56, Вашингтон
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 13:49
Общество
Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой»
Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой».
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Рогозин показал видео испытаний двигателя для ракеты «Союз-2»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обнародовал видеозапись технических испытаний двигателя третьей ступени ракеты семейства «Союз-2».
Обновлено в 14:53
Политика
Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Авто
Названы самые угоняемые в России автомобили
Напомним, по итогам 2018 года, согласно опросу, который был проведён среди страховых компаний, работающий на территории нашей страны, самыми угоняемыми машинами в России стали Toyota Camry и Hyundai Solaris.
Обновлено в 14:15
Происшествия
СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы
Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы — Каракасе и ещё 16 штатах страны.
Обновлено в 18:51
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено в 13:40
Экономика
Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок
В России с 2012 по 2018 годы производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7-20% в зависимости от категорий.
Обновлено в 19:12
Авто
Volkswagen начнет реализовывать Arteon в России в 2020 году
Компания Volkswagen начнет продажи своего четырехдверного купе Arteon в 2020 году, о чем немецкая автокомпания сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 19:18
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Общество
Кинолог рассказал, чем догхантеры травят собак
Обновлено в 20:51
Футбол
ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ
Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:31
Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске
Обновлено в 04:19
Здоровье
Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки
Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки Рак почки занимает первое место в России по темпам роста заболеваемости, указали онкологи на российском международном симпозиуме «Рак почки», завершившемся в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:33
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
На Украине исчез генпрокурор Луценко
На Украине на фоне выборов в Верховную Раду появилась еще одна политическая новость дня: исчез генеральный прокурор страны Юрий Луценко.
Обновлено в 09:26
Наука
Новая геотермальная батарея напрямую преобразует тепло в электричество
Идея состоит в том, что тепло в земле возбуждает электроны в полупроводнике, заставляя их переходить в батарею.
Обновлено в 10:49
Технологии
Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам
Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам Управляющая Тинькофф-банком TCS Group выводит на рынок b2b разработки в сфере речевых технологий.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов
Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
Космос
Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию
Обновлено в 05:17
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Общество
В МЧС рассказали, когда дымка над Алтайским краем развеется
23 и 24 июля в Алтайском крае ожидаются дожди и смена ветра, что поспособствует рассеиванию дымки над регионом.
Обновлено в 10:18
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено в 15:28
Авто
Британцы возродили легендарный Jaguar XJ13 1966 года
Компания Ecurie Cars представила LM69, который станет переосмыслением концепции Jaguar XJ13.
Обновлено в 08:20
Происшествия
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено в 21:09
Интернет
Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp
Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.
Обновлено в 11:58