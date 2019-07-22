Футбол

БАТЭ, «Арарат» и «Астана» узнали возможных соперников в Лиге ЕвропыСпорт-Экспресс 06:51

Состоялась жеребьевка "пути чемпионов" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. В нем сыграют команды, вылетевшие из отбора Лиги чемпионов.
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«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

Вести.Ru08:29

«Санта-Колома» – «Астана»: смогут ли выиграть казахстанцы?

Все про Спорт ру10:18

Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

ТАСС10:14

Состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20

Чемпионат08:52

Жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Полные итоги

Sport24.ru08:37

Жеребьевка Лиги Европы: «Спартак», «Арсенал» и клуб Комличенко узнали своих соперников

Спорт-Экспресс08:34

«Санта-Колома» — «Астана». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги Европы 23 июля 2019 года

LiveSport.ru00:47
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Политика

Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»

Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 13:49
Общество

Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой»

Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой».
Обновлено в 19:49
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:21
Армия и оружие

Рогозин показал видео испытаний двигателя для ракеты «Союз-2»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обнародовал видеозапись технических испытаний двигателя третьей ступени ракеты семейства «Союз-2».
Обновлено в 14:53
Политика

Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Авто

Названы самые угоняемые в России автомобили

Напомним, по итогам 2018 года, согласно опросу, который был проведён среди страховых компаний, работающий на территории нашей страны, самыми угоняемыми машинами в России стали Toyota Camry и Hyundai Solaris.
Обновлено в 14:15
Происшествия

СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы

Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы — Каракасе и ещё 16 штатах страны.
Обновлено в 18:51
Политика

Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено в 13:40
Экономика

Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок

В России с 2012 по 2018 годы производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7-20% в зависимости от категорий.
Обновлено в 19:12
Авто

Volkswagen начнет реализовывать Arteon в России в 2020 году

Компания Volkswagen начнет продажи своего четырехдверного купе Arteon в 2020 году, о чем немецкая автокомпания сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 19:18
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Общество

Кинолог рассказал, чем догхантеры травят собак

Обновлено в 20:51
Футбол

ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ

Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:31
Экономика

Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске

Обновлено в 04:19
Здоровье

Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки

Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки Рак почки занимает первое место в России по темпам роста заболеваемости, указали онкологи на российском международном симпозиуме «Рак почки», завершившемся в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:33
Политика

Зеленский назвал качества будущего премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

На Украине исчез генпрокурор Луценко

На Украине на фоне выборов в Верховную Раду появилась еще одна политическая новость дня: исчез генеральный прокурор страны Юрий Луценко.
Обновлено в 09:26
Транспорт

Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах

Обновлено в 21:52
Наука

Новая геотермальная батарея напрямую преобразует тепло в электричество

Идея состоит в том, что тепло в земле возбуждает электроны в полупроводнике, заставляя их переходить в батарею.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

Обновлено в 12:03
Технологии

Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам

Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам Управляющая Тинькофф-банком TCS Group выводит на рынок b2b разработки в сфере речевых технологий.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов

Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
Космос

Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию

Обновлено в 05:17
Театры

Волгоградский театр кукол отправится на «Большие гастроли» в Дагестан

Обновлено в 11:08
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Общество

В МЧС рассказали, когда дымка над Алтайским краем развеется

23 и 24 июля в Алтайском крае ожидаются дожди и смена ветра, что поспособствует рассеиванию дымки над регионом.
Обновлено в 10:18
Экономика

В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено в 15:28
Авто

Британцы возродили легендарный Jaguar XJ13 1966 года

Компания Ecurie Cars представила LM69, который станет переосмыслением концепции Jaguar XJ13.
Обновлено в 08:20
Происшествия

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено в 21:09
Интернет

Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp

Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.
Обновлено в 11:58
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