Футбол
Грузинские клубы узнали потенциальных соперников в еврокубкахSputnik Грузия вчера в 09:56
В Лиге Европе уже на этой неделе, 25 июля, две грузинские команды проведут первые матчи второго раунда: "Динамо" в гостях сыграет с "Габалой", и это должен быть невероятно интересный матч, а "Чихура" на выезде попытается навязать борьбу "Абердину".
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