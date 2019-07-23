Футбол

Грузинские клубы узнали потенциальных соперников в еврокубкахSputnik Грузия вчера в 09:56

В Лиге Европе уже на этой неделе, 25 июля, две грузинские команды проведут первые матчи второго раунда: "Динамо" в гостях сыграет с "Габалой", и это должен быть невероятно интересный матч, а "Чихура" на выезде попытается навязать борьбу "Абердину".
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Жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Полные итоги

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Жеребьевка Лиги Европы: «Спартак», «Арсенал» и клуб Комличенко узнали своих соперников

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«Спартак» узнал соперника по квалификации Лиги Европы

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«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

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Состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20

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«Санта-Колома» — «Астана». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги Европы 23 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:47
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Футбол

Сергей Ребров подписал новый контракт с «Ференцварошем»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров подписал новый контракт с клубом.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

В МЧС уточнили данные о пострадавших при ЧП в лагере под Хабаровском

Обновлено в 00:12
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Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено вчера в 22:49
Кино

Кинокритик назвал успех ремейка «Короля Льва» в России предсказуемым

Причиной успеха ремейка «Короля Льва» в России является удачное время выхода и интерес всех поколений и членов семьи к фильму.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика

Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

Обновлено 21 июля в 18:20
Происшествия

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане

Обновлено вчера в 16:56
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Обновлено вчера в 12:40
Политика

РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN

Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено вчера в 15:48
Транспорт

В России могут сузить парковочные места

Обновлено вчера в 21:15
Футбол

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено вчера в 10:46
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Музыка

Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 17:25
Политика

Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика

Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»

Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» с ростом основных индексов от 0,1 до 0,7%, 22 июля передает агентство Reuters.
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В КНР рассказали о борьбе с коррупцией в рамках «Одного пояса, одного пути»

Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.
Обновлено в 00:35
Авто

Названы авто, на уход за которыми тратят больше времени

Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В Уфе идут слушания по делу о групповом изнасиловании дознавательницы

Сегодня в Уфе начался суд над тремя бывшими начальниками полиции, которых обвинили в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено вчера в 01:30
Авто

В компании Porsche анонсировали мощную версию к 50-летию модели Cayman

Обновлено вчера в 14:03
Общество

Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой»

Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой».
Обновлено вчера в 19:49
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено вчера в 03:31
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Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам

Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам Управляющая Тинькофф-банком TCS Group выводит на рынок b2b разработки в сфере речевых технологий.
Обновлено вчера в 14:15
Экономика

Орешкин: российская экономика может не дотянуть до 2022 года

Орешкин призвал правительство не увеличивать проблемы и не отодвигать их «на потом», иначе российская экономика не дотянет до 2022 года.
Обновлено вчера в 11:59
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Гильдия киноактеров США намерена ввести правила съемок постельных сцен

Обновлено вчера в 23:41
Футбол

«Милан» предложил «Зениту» купить игрока сборной Уругвая

Агенты левого защитника итальянского "Милана" Диего Лашальта предложили игрока петербургскому "Зениту", сообщает Саlсіомеrсато.
Обновлено вчера в 23:14
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