Футбол

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионовSport24.ru вчера в 17:13

Во вторник состоялись ответные матчи 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились все участники стадии плей-офф квалификации.
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