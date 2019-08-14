Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионовSport24.ru вчера в 17:13
Во вторник состоялись ответные матчи 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились все участники стадии плей-офф квалификации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Аякс» – АПОЭЛ, «Црвена Звезда» против «Янг Бойз» и другие пары раунда плей-офф ЛЧ
Sports.ruвчера в 16:59
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала себя в купальнике
65-летняя артистка отметила, что только один месяц в году может отказаться от услуг визажиста и стилиста.
Обновлено в 04:38
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Совете по правам человека Сургут назвали столицей пыток
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, выступая в Югре, назвал Сургут российской столицей пыток.
Обновлено в 02:25
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Бизнесмен украинского происхождения из США Сэм Кислин, разоблачавший коррупционные схемы экс-президента Украины Петра Порошенко, прилетел в Киев.
Обновлено в 05:48
Политика
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Обновлено в 02:27
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Космос
Центр подготовки космонавтов представит на МАКС самолет‑лабораторию
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина представит на авиасалоне МАКС учебно-тренировочный самолет L-39, вертолет Eurocopter AS-350B3E и самолет-лабораторию Ил-76МДК, в котором разместится экспозиция, посвященная специальным видам подготовки космонавтов, сообщается на сайте МАКС.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Гаджеты
Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов
В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом
Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас.
Обновлено в 05:16
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Авто
Концепт Acura Type S предсказал облик следующего седана TLX
На серийной Акуре TLX Type S появится новая турбошестёрка, построенная с учётом опыта работы над наддувным агрегатом суперкара Acura NSX последнего поколения.
Обновлено в 05:02
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Интернет
Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей
Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.
Обновлено в 01:48