Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионовSport24.ru вчера в 17:13
Во вторник состоялись ответные матчи 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились все участники стадии плей-офф квалификации.
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«Аякс» – АПОЭЛ, «Црвена Звезда» против «Янг Бойз» и другие пары раунда плей-офф ЛЧ
Sports.ruвчера в 16:59
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Происшествия
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Происшествия
Шведский суд признал рэпера A$AP Rocky виновным по делу о драке
Шведский суд в среду признал американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) виновным по делу о драке в центре Стокгольма, приговорил его к условному сроку и штрафу, говорится в заявлении суда.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
«Газпром» попросил у России триллион рублей
Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Название смартфона iPhone 11 Pro подтверждено
Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который неоднократно публиковал эксклюзивную информацию о новинках компании Apple, подтвердил название нового флагманского смартфона iPhone.
Обновлено в 03:09
Экономика
Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты
Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.
Обновлено в 08:31
Экономика
Угроза рецессии в Германии растет
Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за ликвидацию комитета Рады
Пятый президент Незалежной Петр Порошенко снова раскритиковал обскакавшего его на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Происшествия
Сотрудники СК опрашивали задержанных под видом правозащитников «Агоры»
Сотрудники Следственного комитета (СК) России под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных после акции протеста 10 августа, об этом сообщили в Facebook журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова и в Instagram маркетолог Зинаида Гилязова.
Обновлено в 08:31
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Политика
СМИ сообщили о планах США развернуть новые ракеты в Азии
Обновлено в 00:28
Футбол
Джано назвал игроков «Спартака», у которых не видит огня в глазах
Полузащитник «Спартака» Джано высказал мнение, что ряд молодых футболистов, которые привлекаются к тренировкам с основой, не выкладываются полностью на занятиях.
Обновлено в 07:19
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Футбол
Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»
Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.
Обновлено в 05:14
Футбол
Балотелли определился со своим следующим клубом
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Транспорт
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено в 07:50
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.
Обновлено в 05:48
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44