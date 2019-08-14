Футбол

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионовSport24.ru вчера в 17:13

Во вторник состоялись ответные матчи 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились все участники стадии плей-офф квалификации.
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Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 17:13

«Црвена Звезда» и загребское «Динамо» вышли в раунд плей-офф ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 17:03

«Карабах» проиграл АПОЭЛу в ответном матче третьего раунда квалификации ЛЧ

РИА Новостивчера в 14:38

Определены все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 17:26

Лига чемпионов: определились все пары 4-го отборочного раунда

Спорт-Экспрессвчера в 17:22

Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20

Чемпионатвчера в 17:15

«Аякс» – АПОЭЛ, «Црвена Звезда» против «Янг Бойз» и другие пары раунда плей-офф ЛЧ

Sports.ruвчера в 16:59
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия

Атамбаеву предъявлены новые обвинения

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Происшествия

Шведский суд признал рэпера A$AP Rocky виновным по делу о драке

Шведский суд в среду признал американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) виновным по делу о драке в центре Стокгольма, приговорил его к условному сроку и штрафу, говорится в заявлении суда.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Петербурге загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Активному участнику протестов Котову избирают меру пресечения

Обновлено в 08:01
Футбол

«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области

Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

«Газпром» попросил у России триллион рублей

Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.
Обновлено в 08:40
Гаджеты

Название смартфона iPhone 11 Pro подтверждено

Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который неоднократно публиковал эксклюзивную информацию о новинках компании Apple, подтвердил название нового флагманского смартфона iPhone.
Обновлено в 03:09
Экономика

Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты

Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.
Обновлено в 08:31
Экономика

Угроза рецессии в Германии растет

Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за ликвидацию комитета Рады

Пятый президент Незалежной Петр Порошенко снова раскритиковал обскакавшего его на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Происшествия

Сотрудники СК опрашивали задержанных под видом правозащитников «Агоры»

Сотрудники Следственного комитета (СК) России под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных после акции протеста 10 августа, об этом сообщили в Facebook журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова и в Instagram маркетолог Зинаида Гилязова.
Обновлено в 08:31
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили четыре беспилотника украинских силовиков

Обновлено в 07:39
Политика

СМИ сообщили о планах США развернуть новые ракеты в Азии

Обновлено в 00:28
Футбол

Джано назвал игроков «Спартака», у которых не видит огня в глазах

Полузащитник «Спартака» Джано высказал мнение, что ряд молодых футболистов, которые привлекаются к тренировкам с основой, не выкладываются полностью на занятиях.
Обновлено в 07:19
Политика

В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа

В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Футбол

Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.
Обновлено в 05:14
Футбол

Балотелли определился со своим следующим клубом

Обновлено в 08:49
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Политика

«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Транспорт

В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили

Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено в 07:50
Энергетика

Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа

Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.
Обновлено в 05:48
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
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