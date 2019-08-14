Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионовSport24.ru вчера в 17:13
Во вторник состоялись ответные матчи 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились все участники стадии плей-офф квалификации.
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«Аякс» – АПОЭЛ, «Црвена Звезда» против «Янг Бойз» и другие пары раунда плей-офф ЛЧ
Sports.ruвчера в 16:59
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Политика
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Истребитель Су-22 сбили в Сирии
Обновлено в 11:46
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
«Садко Next» стал продолжением культового ГАЗ-3308 «Садко». В новой машине появилась иная кабина, а также ряд новейших опции.
Обновлено вчера в 17:56
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года. Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.
Обновлено в 11:36
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Обновлено в 04:00
Общество
В России предложили работать четыре дня в неделю
Минтруду предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 05:02
Авто
Renault запустила сборку нового Triber
Сегодня компания Renault запустила массовое производство нового трехрядного компактвэна Renault Triber.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17
Обновлено в 08:52
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Экономика
Долговой рынок США подает сигналы бедствия
Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
Обновлено в 09:15
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Кремль связал назначение Беглова губернатором с его опытом
Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга ориентировался на опыт и профессиональные качества кандидата, а не на его партийную принадлежность.
Обновлено в 08:26
Общество
Супруги из Британии стали миллионерами благодаря коту
Супруги из английского графства Ноттингемшир выиграли 1 млн фунтов стерлингов (78,4 млн рублей) благодаря тому, что забыли купить корм для своего кота.
Обновлено в 05:44
Политика
Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, сообщила председатель окружной комиссии Ирина Вялых.
Обновлено в 11:05
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Челси» в Суперкубке УЕФА
В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Норвич» со счетом 4:1. «Челси», в свою очередь, в прошлом сезоне под руководством Маурицио Сарри выиграл Лигу Европы, в финальном матче победив «Арсенал».
Обновлено в 10:27
Политика
В Москве рассекретили часть документов о пакте Молотова-Риббентропа
Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Происшествия
При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Политика
Почти 10 тысяч жителей ДНР получили гражданство России
Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших паспорт гражданина РФ в упрощенном порядке, приблизилось к 10 тысячам.
Обновлено в 11:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50