Футбол
Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»Бомбардир.ру 07:07
Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами. В итоге оппонентом киевлян стал «Брюгге».
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Музыка
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Футбол
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Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи
Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.
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Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
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Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
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Сеть взорвала новость о том, что сына Владислава Пугачева, родного племянника Примадонны, усыновили.
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На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
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Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 35 млн рублей, может скрываться за границей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления СК по Тюменской области.
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