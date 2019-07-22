Футбол

Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»Бомбардир.ру 07:07

Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами. В итоге оппонентом киевлян стал «Брюгге».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Краснодар» должен был сыграть в ЛЧ с киевским «Динамо». Так решила жеребьевка, но УЕФА все отменил

Sport24.ru06:27

«Краснодару» в жеребьевке Лиги чемпионов изначально попало киевское «Динамо»

Спорт-Экспресс06:32

Русакова: я очень соскучилась по Лиге чемпионов

Чемпионат09:22

«Краснодару» во время жеребьевки ЛЧ изначально досталось киевское «Динамо»

Sports.ru07:12

«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов матчами с «Порту» Зе Луиша, «Спартак» ждет поездка в Швейцарию в рамках Лиги Европы

Матч ТВ07:07

Счастливого жребия! Российские клубы в ожидании соперников

Soccer.ru05:45

В Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Советский спорт07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Обновлено вчера в 15:25
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Меган Маркл может исполнить последнюю волю Елизаветы II

Обновлено в 05:34
Игры

Rockstar намекнула на выход Red Dead Redemption 2 для РС

21 июля Rockstar третий раз намекнула на выход игры для РС. На сайте статистики проекта Social Club есть возможность изменения платформы.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика

Ростех сообщил о почти 100% выполнении гособоронзаказа в 2018 году

Напомним, летом 2018 года сообщалось, что Сергей Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Испании туристу грозит тюрьма за бесплатный ужин в ресторане

Турист из Италии может быть приговорён к 6 годам тюрьмы за неоплаченный ужин в испанском ресторане.
Обновлено в 10:11
Политика

Партия «Слуга народа» набирает 42,76% после обработки 75% протоколов

Партия президента Украины «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с 42,76% голосов после обработки 75,22% электронных протоколов в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 10:09
Политика

Экс-губернатор Ломбардии переведен из тюрьмы под домашний арест

Бывший губернатор провинции Ломбардия (Милан) Роберто Формигони отпущен из тюрьмы под домашний арест, передает Mediaset в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 08:18
Футбол

Сын Тюрама перешел из «Генгама» в «Боруссию» из Менхенгладбаха

Маркус Тюрам, сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, перешел из французского «Генгама» в «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву, сообщил правозащитник Динар Идрисов.
Обновлено в 10:39
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.
Обновлено в 10:01
Футбол

Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
Обновлено в 10:14
Спорт

Ефимова вышла в финал 100-метровки брассом с лучшим результатом

Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал 100-метровки брасом на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее.
Обновлено в 07:52
Происшествия

На Урале проверяют дом, в котором взорвался газ

Как ранее сообщало РЕ, газ взорвался днём. Хозяин квартиры получил ожоги и был госпитализирован. Всего в доме имеется восемь квартир.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Кино

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Политика

Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия

Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».
Обновлено в 08:10
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальный брак

Известный режиссер Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальные отношения.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой хочет вернуть права на сына

Сеть взорвала новость о том, что сына Владислава Пугачева, родного племянника Примадонны, усыновили.
Обновлено в 03:00
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
Политика

В правительстве Украины прошли масштабные обыски

Правоохранительные органы проводят следственные действия в служебных помещениях кабмина, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятии «Спецтехноэкспорт».
Обновлено в 08:17
Происшествия

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ может скрываться за границей

Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 35 млн рублей, может скрываться за границей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления СК по Тюменской области.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Версия: Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убил отец

Правоохранители предполагают, что мальчика убил отец, который после этого совершил суицид.
Обновлено вчера в 19:29
Общество

Навальный нашел у телеведущего Соловьева вид на жительство в Италии

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный нашел у телеведущего Владимира Соловьева вид на жительство в Италии.
Обновлено в 09:46
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное