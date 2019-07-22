Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионовSportbox.RU 06:30

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
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По словам представителя США Лоры Джует, ошибки при проведении голосования были локальными.
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Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
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ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже его «дочки» на Украине

В пятницу стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций Проминвестбанка.
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Скульптуру героя романа Владимира Войновича установили на могиле писателя

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На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

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Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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