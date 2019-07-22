Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионовSportbox.RU 06:30
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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«Карабах» узнал потенциальных соперников в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Sputnik Азербайджан07:15
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Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
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Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью
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Официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что пятилетнего мальчика, имевшего гражданство РФ, убил на территории польского государства его отец.
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Происшествия
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«Урал» хочет купить Чернова у ЦСКА
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По словам представителя США Лоры Джует, ошибки при проведении голосования были локальными.
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Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
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Катарский клуб заинтересовался футболистом «Спартака» Ханни
Катарский ФК «Аль-Гарафа» заинтересовался алжирским полузащитником московского «Спартака» Софьяном Ханни.
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Костин завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 50 м баттерфляем
Российский пловец Олег Костин завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м баттерфляем.
Обновлено в 08:01
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Google Assistant позволит отправлять тексты с экрана блокировки
Чтобы было понятно, Google Assistant уже может запустить процесс отправки сообщения, даже если телефон все еще заблокирован.
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«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы
В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун». Первую игру «красно-белые» проведут на выезде.
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На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
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ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже его «дочки» на Украине
В пятницу стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций Проминвестбанка.
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В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД
Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.
Обновлено в 09:42
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
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Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
Обновлено в 08:23
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Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
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Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
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Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Индия запустила к Луне автоматическую миссию "Чандраян-2", сообщает РИА "Новости". На борту "Чандраян-2" находится небольшой луноход.
Обновлено в 05:32
Политика
Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома
Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
Обновлено в 07:40