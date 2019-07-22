Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионовSportbox.RU 06:30

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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