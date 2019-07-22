Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионовSportbox.RU 06:30

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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«Краснодар» развели с киевским «Динамо» во время жеребьевки ЛЧ

Газета.Ru09:23

«Краснодар» должен был сыграть в ЛЧ с киевским «Динамо». Так решила жеребьевка, но УЕФА все отменил

Sport24.ru06:27

«Краснодару» в жеребьевке Лиги чемпионов изначально попало киевское «Динамо»

Спорт-Экспресс06:32

Русакова: я очень соскучилась по Лиге чемпионов

Чемпионат09:22

«Краснодару» во время жеребьевки ЛЧ изначально досталось киевское «Динамо»

Sports.ru07:12

«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов матчами с «Порту» Зе Луиша, «Спартак» ждет поездка в Швейцарию в рамках Лиги Европы

Матч ТВ07:07

В Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Советский спорт07:31
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Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Футбол

Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

Обновлено в 10:09
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия Амано

В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 03:55
Политика

Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста

Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».
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Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

Обновлено вчера в 16:50
Политика

Зампред правления Новатэка Джетвей получил российское гражданство

Указом президента России Владимира Путина заместитель председателя правления НОВАТЭКа американец Марк Джетвей получил российское гражданство.
Обновлено в 09:46
Авто

Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году

Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке автомобиль Passat CC, продается на европейском рынке еще с 2017 года, сразу после официального дебюта на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 07:38
Кино

Опубликован первый трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

НВО представил первый трейлер нового сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Двое россиян получили условный срок за разглашение гостайны

Кондратьев из Сергиева Посада, будучи помощником начштаба части 51087, разгласил гостайну, а уроженка Воронежской области Алексеева была его пособником.
Обновлено в 07:46
Футбол

В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
Обновлено в 09:48
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Экономика

ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам

Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
Обновлено в 10:50
Политика

В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов

Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Политика

Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Космос

Ученые составили первую карту «пустыни», где живет Млечный Путь

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Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика

Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России

Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года.
Обновлено вчера в 18:04
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В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
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Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
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В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
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«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб

Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
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Экономика

Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon

На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
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Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
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В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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