Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионовSportbox.RU 06:30
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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