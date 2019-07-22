Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионовSportbox.RU 06:30

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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«Краснодар» должен был сыграть в ЛЧ с киевским «Динамо». Так решила жеребьевка, но УЕФА все отменил

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«Краснодару» во время жеребьевки ЛЧ изначально досталось киевское «Динамо»

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В Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы

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Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

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Sportbox.RU06:30

«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов матчами с «Порту» Зе Луиша, «Спартак» ждет поездка в Швейцарию в рамках Лиги Европы

Матч ТВ07:07

«Краснодару» в жеребьевке Лиги чемпионов изначально попало киевское «Динамо»

Спорт-Экспресс06:32
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
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Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
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Итоги тура: Азмун копирует Дзюбу, камбэк «Краснодара» и красивые голы

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Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
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Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
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В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
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Введен в эксплуатацию самый мощный российский спутник связи

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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины.
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В США планируют оставить на Луне астронавтов

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В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
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Представитель Пелагеи опроверг слухи о ринопластике певицы

Многие поклонники отмечают, что в последнее время Пелагея заметно похудела и стала лучше выглядеть. На днях певице исполнилось 33 года.
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Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника Захарченко

Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
Футбол

«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Депутат Госсовета Коми умер дома от кровопотери

Следственный комитет начал проверку по факту смерти депутата Госсовета Коми Алексея Чупрова.
Обновлено в 08:29
Политика

Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома

Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
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Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
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Ученые разоблачили популярные мифы о женской груди

Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург, доктор Жаклин Льюис в интервью изданию Daily Mail развенчала ряд популярных мифов о женской груди.
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Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия Амано

В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства.
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Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

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Экономика

В Шанхае запустили аналог биржи Nasdaq

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад.
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В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков

По данным синоптиков, за сутки на город выпала месячная норма осадков.
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Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

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Политика

В МИД Турции предупредили США об ответных мерах на санкции из-за С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны не оставят без ответа, если США вознамерятся ввести санкции из-за поставок С-400.
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BlaBlaCar забанил машиниста, перевозившего пассажира в кабине поезда

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Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
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Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

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Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты

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РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
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Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
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