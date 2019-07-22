Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.

ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ

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