Футбол
ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧРИА Новости 10:31
Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
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Музыка
Витас принял участие в бельгийском фестивале Tomorrowland
Обновлено в 09:41
Кино
«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:55
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 20:34
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет и завершилась 1 марта, за это время миллионы россиян успели зарегистрировать в упрощенном порядке права на объекты недвижимости на своем участке - жилые и садовые дома, дачи, бани и гаражи.
Обновлено в 17:06
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
Грузинские военные озвучили ответ на заявления России
Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на «вызывающие эмоции» заявления России продолжением стратегического курса страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн
Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
Обновлено в 19:48
Общество
В Швеции начал работать «Музей отвратительной еды»
Выставка «Музей отвратительной еды», которая оказалась очень популярной у туристов и у местных жителей, будет постоянно работать в торговом центре Caroli шведского города Мальме.
Обновлено в 19:34
Кино
Представлен первый концепт-арт Вечных
Обновлено в 03:31
Наука
Александр Сергеев: НИИ медицинской приматологии должен быть базовым институтом в российской нейронауке
Как отметил Александр Сергеев, НИИ медицинской приматологии должен стать базовым учреждением российской нейронауки.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
За Савченко на выборах в Раду проголосовали восемь человек
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко набрала восемь голосов избирателей на состоявшихся в минувшее воскресенье, 21 июля, внеочередных парламентских выборах, передаёт «Громадське ТВ».
Обновлено в 14:34
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Здоровье
Названы продукты, ускоряющие старение
По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи. Учеными были названы продукты, ускоряющие старение.
Обновлено в 07:53
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Наука
В Китае обнаружили древнейшие «гравюры» денисовцев
Ученые, проводившие раскопки на территории Северного Китая, обнаружили два фрагмента костей, возраст которых оценили примерно в 100 000 лет.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Уфе идут слушания по делу о групповом изнасиловании дознавательницы
Сегодня в Уфе начался суд над тремя бывшими начальниками полиции, которых обвинили в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 03:26
Футбол
Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ»
Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.
Обновлено в 17:32
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Кедми объяснил, почему США пугает существование России
Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Обновлено в 15:32
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.
Обновлено в 19:07
Гаджеты
Компания Asus представила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Болтон обвинил Венесуэлу в провокации против самолета ВМС США
Военные Венесуэлы якобы совершали «провокационные действия» против самолета американских ВМС, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter.
Обновлено в 21:17
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25