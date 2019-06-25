Футбол

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка АмерикиРИА Новости 00:31

Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии. Встреча группы C, прошедшая в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев, в составе которых на 82-й минуте отличился Эдинсон Кавани.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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