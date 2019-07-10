Футбол

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка АфрикиМатч ТВ вчера в 17:50

В ночь с 8 на 9 июля завершились последние матчи 1/8 финала Кубка африканских наций, по итогам которых определились четвертьфинальные пары турнира.
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Стали известны все пары 1/4 финала Кубка африканских наций

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Футболисты Мадагаскара продолжают удивлять на Кубке Африки

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Экономика

Курс лари установил новый антирекорд

Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.
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В Кольцово задержали депутата, которая ждала Путина с плакатом

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Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга

В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.
Обновлено в 05:37
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Госдума приняла заявление об экономических санкциях против Грузии

Государственная дума РФ порекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения экономических санкций в отношении Грузии, а соответствующие предложения позже представить главе государства.
Обновлено в 06:41
Футбол

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Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью

Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футбол

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Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
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Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.
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Сегодня кировчане смогут разглядеть кольца Сатурна на вечернем небе

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Происшествия

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В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
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Калифорнии предрекли новые землетрясения

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Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

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Утопленника с гирей на шее вынесло на крымский пляж

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Почта Mail.ru занялась отпиской от рассылок

«Яндекс.Почта» борется с рассылками Как сообщили изданию в пресс-службе компании, с помощью алгоритма выявляются неинтересные для пользователя письма, то есть те, которые пользователь долго не открывает, или постоянно их удаляет.
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Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
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«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
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В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

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Кубок африканских наций
Главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ). Первый турнир прошёл в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. Сначала число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получает право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечётные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.
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