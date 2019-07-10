Футбол

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка АфрикиМатч ТВ вчера в 17:50

В ночь с 8 на 9 июля завершились последние матчи 1/8 финала Кубка африканских наций, по итогам которых определились четвертьфинальные пары турнира.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Нигерия — ЮАР. Прогноз и ставки на матч Кубка Африки 10 июля 2019 года

LiveSport.ru03:00

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Африки

Матч ТВвчера в 17:50

Нигерия – ЮАР, Мадагаскар – Тунис и другие пары 1/4 финала Кубка Африки

Спорт-Экспрессвчера в 19:16

Определились все участники 1/4 финала Кубка Африки

Sport.ruвчера в 18:13

Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки

Soccer.ruвчера в 18:09

Кот-д’Ивуар сыграет с Алжиром в 1/4 финала Кубка Африки и другие пары

Sports.ruвчера в 17:58

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка африканских наций

Sport24.ruвчера в 17:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:25, Вашингтон
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Транспорт

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Пушков поддержал планы Госдумы отучить Грузию «плевать в колодец»

Российский сенатор Алексей Пушков оценил предложение депутатов Госдумы ввести специальные экономические меры в отношении Грузии из-за «продолжения недружественных действий».
Обновлено вчера в 18:41
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено вчера в 02:45
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Мэй поддержала британского посла в конфликте с Трампом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку британскому послу в США Киму Дэрроку, который накануне подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 00:39
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Экономика

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Новый порядок расчета пенсии не коснется только молодых пенсионеров, которые оформили пенсию начиная с 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Экономика

Составлен рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России

Обновлено в 03:10
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено вчера в 08:14
Экономика

В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах

Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Технологии

«Мегафон» и Tinder запустят сервис знакомств

«Мегафон» совместно с с Tinder запускает сервис знакомств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Обновлено в 01:35
Интернет

Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли

Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.
Обновлено в 01:08
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Петербурге обнаружили склад со 168 тоннами поддельного алкоголя

Обновлено в 00:41
Авто

Продажи нового кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году

Новый компактный кроссовер Hyundai Venue начнут продавать во второй половине 2019 года, сообщает RT.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

В Тбилиси проходят акции протеста

Обновлено вчера в 15:38
Общество

Роскачество проверило бургеры на антибиотики

Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
Обновлено в 01:13
Гаджеты

В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8

В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:30
Политика

Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке

Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Авто

Огромный внедорожник Rolls-Royce на треке с сеном — это надо видеть!

Автомобили Rolls-Royce созданы не для фестиваля скорости в Гудвуде.
Обновлено в 01:44
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Авто

Озвучена стоимость лимузина Aurus Senat

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика

Российский бизнес предложил меры для развития внутреннего туризма

В «Опоре России» отметили, что для развития внутреннего туризма бизнесу среди прочего должны компенсировать затраты и освободить от НДС материалы и товары, которые необходимы для возведения туристических объектов.
Обновлено вчера в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кубок африканских наций
Главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ). Первый турнир прошёл в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. Сначала число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получает право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечётные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бенин
Государство
Государство в Западной Африке. Имеет выход к заливу Бенин Гвинейского залива. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке - с Нигерией, на западе - с Того. Столица - Порто-Ново, однако правительство размещается в Котону, самом крупном городе страны. В административном отношении делится на 12 департаментов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное