Футбол
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка АфрикиМатч ТВ вчера в 17:50
В ночь с 8 на 9 июля завершились последние матчи 1/8 финала Кубка африканских наций, по итогам которых определились четвертьфинальные пары турнира.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:25, Вашингтон
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Пушков поддержал планы Госдумы отучить Грузию «плевать в колодец»
Российский сенатор Алексей Пушков оценил предложение депутатов Госдумы ввести специальные экономические меры в отношении Грузии из-за «продолжения недружественных действий».
Обновлено вчера в 18:41
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Мэй поддержала британского посла в конфликте с Трампом
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку британскому послу в США Киму Дэрроку, который накануне подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 00:39
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Экономика
С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Новый порядок расчета пенсии не коснется только молодых пенсионеров, которые оформили пенсию начиная с 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено вчера в 08:14
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Технологии
«Мегафон» и Tinder запустят сервис знакомств
«Мегафон» совместно с с Tinder запускает сервис знакомств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Обновлено в 01:35
Интернет
Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли
Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.
Обновлено в 01:08
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Авто
Продажи нового кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue начнут продавать во второй половине 2019 года, сообщает RT.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
В Тбилиси проходят акции протеста
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
Обновлено в 01:13
Гаджеты
В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8
В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:30
Политика
Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке
Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Авто
Огромный внедорожник Rolls-Royce на треке с сеном — это надо видеть!
Автомобили Rolls-Royce созданы не для фестиваля скорости в Гудвуде.
Обновлено в 01:44
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Авто
Озвучена стоимость лимузина Aurus Senat
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
Российский бизнес предложил меры для развития внутреннего туризма
В «Опоре России» отметили, что для развития внутреннего туризма бизнесу среди прочего должны компенсировать затраты и освободить от НДС материалы и товары, которые необходимы для возведения туристических объектов.
Обновлено вчера в 16:00